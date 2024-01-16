На автобусный маршрут №34 в Солнечногорске вывели ещё один автобус

Фото: пресс-служба правительства МО
«Татьяна Ивановна нам подсказала, что не хватает автобусов на 34-м маршруте. Мы добавили еще один – большого класса», — сказал Андрей Воробьёв.
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьёв посетил котельную в солнечногорском микрорайоне Миронцево, проверил её работу и рассказал, что оборудование планируется обновить.
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