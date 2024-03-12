Пассажиров предупредили об изменении расписания электричек Ярославского направления

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«С 11 по 15 марта в период с 10:10 до 22:10, 16-17 марта на сутки с 10 утра до 10 утра, а также с 18 по 22 марта в период с 18:20 до 06:20 на первом и третьем путях будут менять рельсы. В это время поезда будут следовать по соседним путям, а расписание изменится», — говорится в сообщении.
В указанные промежутки времени у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, а также число остановок. Некоторые пригородные поезда будут ездить по укороченному маршруту, а часть электричек отменят.
Читайте также:
Расписание ряда электричек Белорусского и Савёловского направлений изменится в марте
Курятина, матрас и магнитола: в электричках Подмосковья нашли 1,5 тыс. забытых вещей
Одна вещь спасёт жизнь: зоозащитники объяснили, как не потерять питомца в транспорте