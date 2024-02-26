Расписание ряда электричек Белорусского и Савёловского направлений изменится в марте

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения некоторых подмосковных электричек Белорусского и Савёловского направления изменится в марте из-за модернизации энергообъектов на участке между станциями Вербилки и Савёлово, а также из-за строительства ж/д путепровода между станциями Беговая и Тестовская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы на участке Вербилки – Савёлово будут проходить по рабочим дням с 1 по 29 марта с 09:40 до 15:10. В связи с работами некоторые составы пустят по укороченному маршруту: от/до Лобни», — отмечается в сообщении.А Белорусском направлении из-за строительства путепровода расписание некоторых поездов изменится 2-3 марта. Работы запланированы на период с 01:55 до 07:55. У ряда поездов изменится время отправления и прибытия, число остановок на маршруте, кроме того, некоторые электрички временно отменят.
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