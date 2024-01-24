Патриарх Кирилл призвал обучать детей-мигрантов культуре православия

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил обучать детей-мигрантов основам православной культуры. Об этом он рассказал входе пленарного заседания Международных рождественских образовательных чтений в Кремлёвском дворце.
Он подчеркнул, что в российских школах обучается большое количество детей, для которых русский язык и культура страны являются не родными. При этом есть большое количество ребят, которые с уважением относятся к россиянам, истории страны и её традициям.
Для того чтобы интегрировать иностранцев в русскую культуру, научить уважать её, мигрантам следует преподавать основы православной культуры, заявил патриарх.
Также глава РПЦ попросил Синодальный отдел религиозного образования и министерство просвещения России поработать над тем, чтобы открыть в стране как можно больше православных школ и гимназий.
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Для того чтобы интегрировать иностранцев в русскую культуру, научить уважать её, мигрантам следует преподавать основы православной культуры, заявил патриарх.
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Анастасия Чинкова