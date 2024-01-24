Патриарх Кирилл призвал обучать детей-мигрантов культуре православия

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за украинской атаки на самолет Ил-76 ВКС РФ с пленными ВСУ на борту. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях СБ ООН.