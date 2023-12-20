Патриарх Кирилл призвал россиян помолиться за заключённых ради их преображения

Фото: сайт Кремля
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян помолиться за заключённых, так как молитва поспособствует их нравственному преображению. Соответствующее обращение патриарха к духовенству и верующим РПЦ, приуроченное ко дню памяти Николая Чудотворца, доступно на сайте Московского патриархата.
Патриарх Кирилл отметил, что в детстве многие осужденные не получили родительской любви и достойного воспитания.
По мнению патриарха, когда заключенные почувствуют силу молитвы за них, то вдохновятся на нравственное преображение. Глава РПЦ отметил, что во всех московских СИЗО и тюрьмах действуют православные храмы.
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«Посему наш долг — проявить милосердие и сострадание к находящимся в заточении людям», — сказал священнослужитель.
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Диана Аванесян