Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию многодетных отцов

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Патриарх Кирилл призвал на законодательном уровне запретить мобилизацию отцов с тремя детьми. Об этом глава РПЦ сообщил в ходе Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации.
По его словам, запретить мобилизацию многодетных отцов следует в целях народосбережения и повышения рождаемости в стране.
Патриарх подчеркнул, что эти цели особенно актуальны в настоящее время.
Ранее патриарх Кирилл призвал не отвергать окончательно людей, которые покинули Россию, поскольку многие из них уже осознали свои ошибки и раскаялись. В связи с этим, таких граждан следует принять и простить за содеянное. Но только в том случае, если они вернулись в страну со смирением и покаянием.
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Патриарх подчеркнул, что эти цели особенно актуальны в настоящее время.
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Анастасия Чинкова