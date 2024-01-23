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Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию многодетных отцов

23 января 2024, 13:37
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Патриарх Кирилл призвал на законодательном уровне запретить мобилизацию отцов с тремя детьми. Об этом глава РПЦ сообщил в ходе Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации.
По его словам, запретить мобилизацию многодетных отцов следует в целях народосбережения и повышения рождаемости в стране.

Патриарх подчеркнул, что эти цели особенно актуальны в настоящее время.


Ранее патриарх Кирилл призвал не отвергать окончательно людей, которые покинули Россию, поскольку многие из них уже осознали свои ошибки и раскаялись. В связи с этим, таких граждан следует принять и простить за содеянное. Но только в том случае, если они вернулись в страну со смирением и покаянием.

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#отец
#патриарх кирилл
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В Домодедове снесли склад-самострой
23 января 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Складское здание, возведённое без разрешительной документации, снесли в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«Незаконную постройку выявили инспекторы строительного надзора в ходе обследования осенью минувшего года. Уведомление об этом было передано администрации округа, которая приняла решение о сносе», — отмечается в сообщении.
Всего в 2023 году на территории Московской области была обнаружена тысяча нелегальных построек. 132 из них снесли, а 640 легализовали, благодаря чему в бюджет области поступило около 115 млн дополнительных налогов.

В ведомстве добавили, что за последние пять лет в Подмосковье выявили более 4,7 тыс. самостроев, половину из которых легализовали.

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#главгосстройнадзор мо
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Выставка ко Дню детских изобретений состоялась в Нахабино
23 января 2024, 13:18

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В Нахабинской школе №3 прошла выставка, приуроченная к международному Дню детских изобретений. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В мероприятии приняли участие свыше 100 человек.

«Представили разработки наших юных авиамоделистов клуба «Зигзаг». В ближайшее время у нас планируются большие выставки областного масштаба, где наши дети предоставят новые модели беспилотников, над которыми они работали», — рассказал руководитель детских технических авиамодельных клубов «Зигзаг» Андрей Кушнир.

Все желающие смогли посмотреть и потрогать представленные на выставке модели. Также в рамках мероприятия показали видеоролик о профессии инженера и запустили самодельный квадрокоптер прямо на сцене актового зала.

Стоит отметить, что личные разработки были отмечены почётными грамотами и будут направлены на окружную выставку.

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Жителям Подмосковья объяснили, как проголосовать на любом удобном участке
23 января 2024, 13:06

Фото: iStock/Diy1

Отдать свой голос на выборах президента РФ можно будет на любом удобном для избирателя участке, вне зависимости от места регистрации. О том, как работает система «Мобильный избиратель», рассказали в Мособлизбиркоме, сообщает пресс-служба ведомства.
«Для того, чтобы проголосовать по месту нахождения, нужно подать заявление о включении в местный список избирателей. С 29 января по 11 марта это можно сделать в территориальной избирательной комиссии (они работают с понедельника по пятницам с 16:00 до 20:00, а по выходным с 10 утра до 14:00), через МФЦ или через портал госуслуг», — говорится в сообщении.
С 6 по 11 марта заявления будут принимать только участковые избирательные комиссии. Они, как и ТИКи, работают по будням с 16:00 до 20:00, а по субботам и воскресеньям — с 10:00 до 14:00.

Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте этого года. Голосование будет проводиться три дня — 15, 16 и 17 числа.

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#мособлизбирком
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В Красногорске отметили 323 годовщину основания инженерных войск
23 января 2024, 12:58

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

День Инженерных войск торжественно отметили в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В Красногорске торжественно поздравили с основания войск личный состав военно-инженерной академии имени Героя Советского союза Дмитрия Карбышева.

«Сегодня в ходе СВО военнослужащие инженерных войск демонстрируют свой высокий профессионализм, мужество, отвагу, в том числе и военнослужащие военно-инженерной академии. Профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники академии занимаются подготовкой высококвалифицированных кадров и разработкой средств инженерного вооружения, которые востребованы», — отметил начальник Военно-инженерной академии имени Д.М. Карбышева Андрей Круглов.

Кроме этого, в рамках мероприятия прошло награждение майоров, подполковников и сержантов «Орденами мужества» и медалями «За заслуги перед Отечеством».


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В Госдуме выступили против жёстких мер в отношении проводницы, выбросившей кота
Депутат Рябцева: надо внимательно изучить биографию проводницы, выбросившей кота
23 января 2024, 12:57

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Жанна Рябцева выступила против введения жёстких мер в отношении проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что 11 января проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила на мороз кота Твикса, который выбрался из перевозки. Несколько суток более 300 волонтёров разыскивали питомца. В итоге, кот был найден мёртвым.

Рябцева, в свою очередь, призвала внимательнее присмотреться к биографии проводницы, поскольку вчера она могла вести раненного бойца, а сегодня из-за кота ей грозит уголовное дело и отстранение от работы.

Также депутат напомнила, что проводница всё же опрашивала пассажиров, пытаясь найти хозяина кота.

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В Мострансавто можно пройти профессиональную переподготовку на категорию D
23 января 2024, 12:40

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Уже 83 человека готовы сменить профессию и сейчас проходят профессиональную переподготовку на категорию D в Мострансавто. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Получить переподготовку можно в рамках специальной программы. В ней получить новую профессию смогут как мужчины, так и женщины.

«Учащиеся проходят теоретические модули дистанционно, а практические занятия и экзамен — в обычном формате на базе автошколы в Балашихе. После окончания обучения сотрудник должен отработать в должности водителя автобуса Мострансавто не менее одного года — это обязательное условие для участия в программе», — поделились в пресс-службе.

Стоит подчеркнуть, что у профессиональных водителей есть расширенный соцпакет. Это бесплатные поездки в автобусах компании, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 9 000 рублей за аренду жилья для иногородних работников, а также увеличенный отпуск до 42 календарных дней.

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Омбудсмен Останина выступила против введения Дня многодетных семей
Останина: введение Дня многодетных может обидеть семью с одним ребёнком
23 января 2024, 12:32

Фото: iStock/dvulikaia

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила против установления Дня многодетных семей. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.
Напомним, что первый зампред комитета Госдумы по семье Татьяна Буцкая предложила сделать 23 января Днём многодетной семьи.

Останина, в свою очередь, назвала установление такой даты нецелесообразной, поскольку этот праздник может обидеть семьи, в которых воспитываются один или двое детей.

Омбудсмен подчеркнула, что в России празднуется День семьи, любви и верности 8 июля, который затрагивает все категории семей. Она также добавила, что уважаема и почётна в стране любая семья, вне зависимости от количества детей.

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РЖД сбираются персонифицировать перевозку животных при оформлении билета
23 января 2024, 12:30

Фото: istockphoto/Natalia Kirsanova

Руководство ОАО «РЖД» планирует персонифицировать перевозку в поездах дальнего следования домашних животных при оформлении билета. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников.
Решение предпринять такие меры было принято после инцидента с котом Твиксом 11 апреля, передает РИА Новости. Тогда кот покинул переноску, в которой его вёз хозяин, и отправился бродить по вагону. Проводница пыталась найти владельцев животного, а когда не сумела этого сделать, решила, что кот проник в поезд с улицы. Тогда она поймала Твикса и выбросила его на улицу на стоянке в Кирове. Через несколько дней волонтёры обнаружили животное неподалёку от железнодорожных путей. Твикс замёрз насмерть.

По словам Колесникова, после этого случая руководители РЖД решили изменить правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из вагонов. Замдиректора компании сообщил, что будет производиться некоторая персонификация животных, чтобы было понятно, кого именно перевозят. После соответствующей доработки информационных систем в мобильных устройствах проводников будет отображаться информация о животном, указанная при оформлении билета. Таким образом, работники железной дороги будут сверяться с ней и понимать, кого именно они в данный момент везут.

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В Подмосковье до конца года заменят лифты более чем в 180 домах
23 января 2024, 12:25

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Лифты заменят в 181 многоквартирном доме в 13 округах Московской области в текущем году, работы проведут в рамках реализации масштабной региональной программы капремонта жилого фонда, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
«В 181 доме будет заменено 539 лифтов. Дома расположены в городских округах: Химки, Богородский, Серпухов, Балашиха, Пушкинский, Мытищи, Домодедово, Электросталь, Щёлково, Сергиево-Посадский, Люберцы, Красногорск и Королёв», — говорится в сообщении.

Все новые лифты произведены в России или в Белоруссии, поэтому проблем с комплектующими не возникнет. Кабины в лифтах антивандальные, энергосберегающие, со светодиодным освещением и умными датчиками на дверях, которые делают лифты более безопасными.

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