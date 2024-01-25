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Патриарх Кирилл призвал отказаться от празднования Дня своего Валентина

25 января 2024, 05:28
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Патриарх Кирилл призвал отказаться от Дня святого Валентина. По мнению предстоятеля Русской православной церкви, этот праздник является пропагандой отношений, в которых нет места настоящей любви.
«Популярность этого праздника связана с распространением идей свободной любви — свободной от всякой ответственности за жизнь близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам таких свободных отношений оказываются ненужными», — цитирует его «Интерфакс».

Также глава РПЦ считает, что празднование Хэллоуина в российских школах может нанести «большой вред воспитанию». Патриарх Кирилл призвал избавить культурное пространство от «этой безобразной вакханалии», которая противоречит религиозным и нравственным принципам страны.


Ранее Патриарх Московский и всея Руси предложил обучать детей-мигрантов основам православной культуры. Об этом он рассказал входе пленарного заседания Международных рождественских образовательных чтений в Кремлёвском дворце.
Он подчеркнул, что в российских школах обучается большое количество детей, для которых русский язык и культура страны являются не родными. При этом есть большое количество ребят, которые с уважением относятся к россиянам, истории страны и её традициям.

Для того чтобы интегрировать иностранцев в русскую культуру, научить уважать её, мигрантам следует преподавать основы православной культуры, заявил патриарх.

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#патриарх кирилл
#день святого валентина
#рпц
#праздники
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Суд конфисковал подмосковные особняки Ходорковского* и Лебедева
«Ъ»: Суд конфисковал дома Ходорковского*, Невзлина* и Лебедева в Подмосковье
25 января 2024, 06:15

Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Одинцовский городской суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о конфискации в пользу государства домов руководителей ЮКОСа в поселке «Яблоневый сад» в подмосковной деревне Жуковка , сообщает «Коммерсантъ». Среди владельцев указанной недвижимости были Михаил Ходорковский* (объявлен в России физлицом-иноагентом), Леонид Невзлин (также имеет статус физлица-иноагента), Платон Лебедев и экс-представители топ-менеджмента фирмы.
Исковое заявление было одобрено 17 января после предоставления сторонами доказательств на заседании суда. после вступления судебного решения в силу поселок будет продан с аукциона для погашения налоговых недоимок.

Издание уточняет, что при подаче своего иска Генпрокуратура руководствовалась приговором Мещанского райсуда от 2005 года, по которому Ходорковский и Лебедев были приговорены к девяти годам лишения свободы за целый ряд преступлений, включая неуплату налогов.

Накануне, 24 января Госдума в первом чтении приняла законопроект о лишении имущества за фейки о российской армии и призывы к осуществлению деятельности против государства. Под него как раз подпадает и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский*, которого МВД РФ 9 января нынешнего года переобъявило в розыск по статье 207.3 УК России за распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Причиной послужили комментарии в сети о выплатах семьям участников специальной военной операции.

Напомним, Ходорковский* был объявлен в международный розыск в 2015 году по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина. При этом в 2022 году его внесли в реестр иноагентов.

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#иностранный агент
#недвижимость
#подмосковье
#суд
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Власти Оренбургской области назвали всех членов экипажа разбившегося Ил-76
РЕН ТВ: Оренбургские власти назвали имена и фамилии лётчиков со сбитого Ил-76
25 января 2024, 05:48

Фото: iStock/Photofex

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал в Telegram поименный список погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области.
«Военным самолетом Ил-76, разбившемся в Белгородской области, управлял экипаж из Оренбургской области. <…> Список погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Это невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти», — сказано в сообщении.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщал, что командир Ил-76 Станислав Беззубкин был уроженцем Тамбова, служил в Сирии и тушил пожары в Турции, за что получил несколько госнаград. У него остались жена и маленькая дочь.

Ранее власти Оренбургской области сообщили, что на борту были летчики, которые служили в оренбургском военно-транспортном полку. В местном авиагородке образовался стихийный мемориал — к военной части, где служили герои, возлагают цветы.

Все члены экипажа будут награждены посмертно за героический поступок — летчики увели подбитое воздушное судно от белгородского села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские лица.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.

Позже в Минобороны России уточнили, что на борту рухнувшего Ил-76 находилось шесть членов экипажа и 65 украинских военнопленных, которых планировали обменять, а также три человека сопровождения. Все находившиеся в самолете погибли.

Опрошенные газетой «Известия» эксперты не исключили, что ракеты могли быть выпущены из систем ЗРК Patriot или IRIS-T. В частности, военный эксперт Алексей Леонков отметил, что, используя их, вполне можно было выбрать позицию в лесу Харьковской области, дождаться Ил-76 и сбить его.

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#крушение
#лётчики
#самолёты
#погибшие
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Известия: Ил-76 могли сбить ракетой Patriot
25 января 2024, 04:14

Фото: iStock/CatEyePerspective

Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными мог быть сбить зенитно-ракетной системой Patriot. Об этом рассказали «Известиям» осведомлённые источники в силовых структурах.
По предварительным данным, ракета была запущена в сторону аэропорта Белгорода, где в тот момент как раз садился самолет. При этом стрельбовой радар ЗРК, который наводит на цель, был выключен, и ракета действовала автономно.

Опрошенные газетой эксперты не исключили, что ракеты могли быть выпущены и из более мобильной системы IRIS-T. В частности, военный эксперт Алексей Леонков отметил, что с подобной системой вполне можно было выбрать позицию в лесу Харьковской области, дождаться Ил-76 и сбить его.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.

Позже в Минобороны России уточнили, что на борту рухнувшего Ил-76 находилось шесть членов экипажа и 65 украинских военнопленных, которых планировали обменять, а также три человека сопровождения. Все находившиеся в самолете погибли.

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#украина
#самолет
#ракета
#погибшие
#ракетный удар
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NWL: Ради благополучия сына бездомная мать-одиночка из Уэльса стала доминатрикс
25 января 2024, 03:52

Фото: iStock/sakkmasterke

Мать-одиночка с маленьким сыном рассказала, как она изменила свою жизнь с помощью развлечений для взрослых после того, как достигла дна и оказалась бездомной в отеле типа «постель и завтрак» в Северном Уэльсе. Историю Челси Блэк рассказало издание North Wales Live.
Преподаватель-стажер в университете, которая голодала, чтобы прокормить своего ребенка, изменила свое состояние за последние два года после прихода в секс-индустрию,став профессиональной доминатрикс.

«Эта индустрия буквально спасла мне жизнь и вернула моему сыну его маму. Я перестала спать на полу и стала зарабатывать пятизначную сумму в месяц, так что это кардинально изменило мою жизнь и позволило мне быть уверенной, что будущее моего сына защищено <...> многие люди предполагают, что людей принуждают к контенту для взрослых, и они делают это, потому что чувствуют, что должны сводить концы с концами, а это не обязательно всегда так. Есть много таких людей, как я, которые искренне любят свою работу», — рассказала Челси изданию.

Ещё до того, как уйти в секс-индустрию, Блэк «баловалась» веб-камерами и контентом для взрослых, но после рождения сына взяла перерыв. А теперь 28-летняя девушка стала финансово обеспеченной и живёт в доме в Англии вместе с сыном. По её словам, именно благодаря встречам со своими клиентами Челси смогла впервые устроить сыну настоящее Рождество и почувствовать удовлетворение от своей работы.

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#женщины
#секс
#дети
#великобритания
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Аэропорт Сочи работает в штатном режиме
25 января 2024, 02:27

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме, сообщил «Известиям» представитель Росавиации. Воздушная гавань не принимала рейсы на прилет и вылет в течение трёх часов. За это время на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли четыре лайнера.
Ограничения были введены «для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов» в соответствии с планом «Ковёр», который вводится в случае вторжения в воздушное пространство постороннего летающего объекта. Все гражданские самолёты при этом обязаны покинуть район, в котором находится угроза. В небе могут оставаться только военные и спасательные борты.

По информации Telegram-канала Mash, в аэропорту Сочи были задержаны два рейса. Ещё четыре самолёта из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы были перенаправлены Минеральные Воды и Ставрополь.

Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе в краснодарском Туапсе. Как сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, огонь удалось локализовать на площади в 200 «квадратов», пострадавших нет. При этом местные жители сообщали, что перед началом пожара видели пролёт нескольких беспилотников.

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#сочи
#аэропорты
#росавиация
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Верховный суд США разрешил провести первую в истории казнь азотом
25 января 2024, 02:04

Фото: iStock/Zerbor

Верховный суд США не стал запрещать первую в истории страны казнь осужденного с помощью азота, сообщает РИА Новости. Смертный приговор планируют привести в исполнение 25 января в Алабаме.
Казнь предполагает, что преступнику надевают респиратор на рот и нос, через который подают азот. Последний является физиологически инертным газом (кроме него, таковыми считаются аргон, гелий и метан), который не оказывает абсолютно никакого влияния на организм, а просто «разбавляет» кислород, постепенно замещая его во всех клетках.В итоге человек умирает от нехватки кислорода, предварительно потеряв сознание. Такой вид казни разрешен в Алабаме, Миссисипи и Оклахоме, но ни в одном штате еще не применялся.

Теперь же такое наказание ждет 58-летнего Кеннета Юджина Смита. Он осужден за участие в 1988 году в заказном убийстве жены алабамского проповедника Чарльза Сеннета — старшего. Женщину он зарезал вместе с подельником, и каждый получил по тысяче долларов. Сообщника Смита казнили в 2010-м, а проповедник покончил с собой во время следствия. По словам генпрокурора Алабамы, Смит больше 35 лет избегал законного судебного приговора, пока семья жертвы ожидала правосудия.

Казнь с помощью азота для Смита запросил губернатор Алабамы Кей Айви. Защитники заключенного протестуют и сравнивают новый метод с экспериментами на людях. Окружной суд уже отклонил просьбу о запрете на исполнение казни, но адвокаты подали апелляцию в Верховный суд. На прошлой неделе представитель ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что этот непроверенный способ казни можно приравнять к пыткам, что нарушает обязательства США по соблюдению норм международного права.

Заметим, что Смит уже избежал одной казни — в 2022 году ему должны были сделать смертельную инъекцию, однако при проведении процедуры не нашли вену для введения и казнь перенесли.

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#приговор
#смертная казнь
#суд
#сша
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РИА Новости: Против выбросившей кота Твикса проводницы возбудили уголовное дело
25 января 2024, 01:43

Фото: iStock/Dima_Berlin

Против проводницы, которая выбросила из поезда в Кирове погибшего позднее кота Твикса, завели уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По какой статье возбуждено дело, собеседник РИА Новости не уточнил. Телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что дело завели по статье о жестоком обращении с животными.

«На сегодняшний день возбуждено уголовное дело. Составлен протокол допроса потерпевшего Эдгара (хозяин), также протокол допроса свидетеля Евгения (перевозчик кота)», — сообщает Telegram-канал «Твикс. Информация от хозяина».

Напомним, инцидент с Твиксом произошёл 11 января в поезде «Екатеринбург - Санкт-Петербург». Кот ехал в переноске вместе со своим хозяином до Тихвина. В какой-то момент он выбрался и принялся бегать по вагону. Проводница рассказывала, что пыталась выяснить, кому из пассажиров принадлежит кот. После того, как это не удалось сделать, она решила, что кот забежал в вагон с улицы. Поэтому женщина поймала его и выбросила на стоянке в Кирове.

В поисках животного участвовали почти шесть тысяч волонтёров. Нашли Твикса 20 января неподалёку от железной дороги. Он замёрз насмерть. К тому же на шее и плече кота были следы зубов дикого животного.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге. По результатам расследования, которое провела «Федеральная пассажирская компания», кот вылез из переноски 11 января в 12:23, когда поезд совершал остановку в Кирове. Через 12 минут о побеге питомца узнала проводница. Женщина попыталась отыскать хозяина зверя, но никто не откликнулся. Человек, перевозящий Твикса, в этом время сидел в телефоне и не обращал внимания на вопросы.

За 2 минуты до отправления поезда проводник вагона в тамбуре просит пассажира выпустить кота из вагона. В 12:36 кот оказался на улице. А спустя 7 часов, в 20:23 владелец питомца заметил его отсутствие.

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#коты
#уголовное дело
#ржд
#происшествия
#животные
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Егоров: Командиром сбитого Ил-76 был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин
24 января 2024, 23:46

Фото: iStock/VictorCap

Командиром самолёта ИЛ-76, который Вооружённые силы Украины (ВСУ) сбили в небе над Белгородской областью, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.
«Экипаж совершил подвиг: летчики увели подбитое воздушное судно от села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские», — отметил глава региона.

Лётчик Беззубкин служил в Сирии и тушил пожары в Турции, за что получил несколько госнаград. У него остались жена и маленькая дочь.

Ранее власти Оренбургской области сообщили, что на борту были летчики, которые служили в оренбургском военно-транспортном полку. В местном авиагородке образовался стихийный мемориал — к военной части, где служили герои, возлагают цветы.

Все члены экипажа будут награждены посмертно за героический поступок

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.

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#лётчики
#самолет
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Rzeczpospolita: Варшава намерена урезать помощь украинским беженцам
24 января 2024, 23:25

Фото: iStock/Berezko

В Польше планируют урезать помощь украинским беженцам с октября 2024 года, пишет издание Rzeczpospolita.
Чиновники, с которыми пообщались журналисты, считают, что поскольку украинцы ездят домой на праздники и в отпуск, им не нужна временная защита. Этот механизм был введен для поддержки беженцев после начала спецоперации России на Украине

Предлагается отменить статус временной защиты после выезда из Польши даже на короткое время (в настоящее время действует ограничение в 30 дней) и уменьшить выплаты на детей.

Издание отмечает, что 21% опрошенных украинских переселенцев заявили, что хотели остаться в Польше.

Украинские беженцы, прибывшие в Германию после начала спецоперации, должны будут покинуть страну после завершения конфликта, с таким заявлением выступила ранее лидер правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в интервью для Financial Times. Она также отметила, что немецкие власти совершили ошибку, назначив украинским беженцам социальные выплаты. К тому же, у граждан Украины, укрывшихся в Германии, нет никакого будущего в стране, считает Вайдель.

Ранее издание Bild am Sonntag сообщало, что украинские беженцы требуют выплачивать им наличные деньги вместо выдачи банковских карт, а получая средства покидают Германию.

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#польша
#украина
#германия
#беженцы
#защита
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