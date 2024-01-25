Патриарх Кирилл призвал отказаться от празднования Дня своего Валентина

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Патриарх Кирилл призвал отказаться от Дня святого Валентина. По мнению предстоятеля Русской православной церкви, этот праздник является пропагандой отношений, в которых нет места настоящей любви.
«Популярность этого праздника связана с распространением идей свободной любви — свободной от всякой ответственности за жизнь близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам таких свободных отношений оказываются ненужными», — цитирует его «Интерфакс».Также глава РПЦ считает, что празднование Хэллоуина в российских школах может нанести «большой вред воспитанию». Патриарх Кирилл призвал избавить культурное пространство от «этой безобразной вакханалии», которая противоречит религиозным и нравственным принципам страны.
Он подчеркнул, что в российских школах обучается большое количество детей, для которых русский язык и культура страны являются не родными. При этом есть большое количество ребят, которые с уважением относятся к россиянам, истории страны и её традициям.
Для того чтобы интегрировать иностранцев в русскую культуру, научить уважать её, мигрантам следует преподавать основы православной культуры, заявил патриарх.
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