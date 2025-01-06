Патриарх Кирилл в Рождественском послании рассказал, как попасть в Царство Божие

Патриарх Кирилл (Фото: kremlin.ru)
Чтобы попасть в Царство Божие, людям следует отвечать взаимностью на любовь Бога. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании, которое опубликовано на сайте Русской православной церкви.
«А это значит, верить и всецело доверять Богу, исполнять евангельские заповеди, уклоняться от зла и творить добро...», — говорится в тексте послания.
Патриарх напомнил, что любой человек волен принять или отвергнуть Бога. По его словам, творя зло, можно начать испытывать «уже здесь, на Земле, адские муки».
Напомним, 7 января христиане празднуют Рождество — один из самых значимых и светлых праздников православия. По преданию, в этот день родился Спаситель мира — Иисус Христос.
Читайте также:
Папа Римский раскритиковал монахинь с «уксусными лицами»
Рождественский Сочельник 2025: дата, история, традиции, пост и чего делать категорически нельзя
Гадания на Рождество 2025: как узнать свою судьбу и имя суженого, чего делать нельзя
Екатерина Коршунова