Патриарх Кирилл раскрыл своё отношение к мигрантам

Фото: сайт Кремля
Патриарх Кирилл в ходе Всемирного русского народного Собора заявил, что трудовые мигранты, работающие на территории России, должны уважать местные традиции народ.
Глава Русской православной церкви выразил убеждённость в том, что неверно выбранная миграционная политика в России может привести к ряду отрицательных последствий.
Также, по его словам, политика в отношении мигрантов «острая и не всем приятная».
Патриарх подчеркнул, что не выступает против людей, стремящихся честным путём работать на территории России. Однако он отметил, что мигранты должны понимать, что российский паспорт и заработок от российских предпринимателей не позволят им неуважительно относиться к россиянам, русской культуре и местным традициям и ценностям.
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Также, по его словам, политика в отношении мигрантов «острая и не всем приятная».
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Анастасия Чинкова