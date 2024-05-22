Патруль проехал по пляжу в Анапе и возмутил туристов

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Пляжный патруль на большой скорости проехал по берегу моря в Анапе, пишет «Подъем».
По данным издания, действия сотрудников органов правопорядка на квадроцикле возмутили туристов. Они промчались по пляжу, оставив за собой след поднявшегося песка.
Как уверяют очевидцы, патруль проехал и мимо детей. В пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю сообщили, что жалоб к ним не было, а правоохранители не нарушали закон.
Ранее стало известно, что орловский областной суд приговорил жителя к 17 годам тюрьмы за совершение трех диверсий на железной дороге.
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Как уверяют очевидцы, патруль проехал и мимо детей. В пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю сообщили, что жалоб к ним не было, а правоохранители не нарушали закон.
Ранее стало известно, что орловский областной суд приговорил жителя к 17 годам тюрьмы за совершение трех диверсий на железной дороге.
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Алёна Самарева