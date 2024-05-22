В Петербурге задержали двух граждан Камеруна с крупной партией наркотиков

Видео: МВД Медиа
В Санкт-Петербурге полицейские выявили и задержали двух уроженцев Камеруна, которые распространяли наркотики в регионе. Об этом пишет МВД Медиа.
«Криминальный тандем занимался сбытом различных видов запрещённых веществ. При этом старший участник группы отвечал за реализацию так называемых мастер-кладов и расфасовку зелья на мелкие дозы», — говорится в сообщении ведомства.Далее наркотики распространял его сообщник.
В автомобиле у задержанных нашли почти два кг мефедрона. В квартире также обнаружили весы и материал для упаковки, средства связи и банковские карты.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.
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