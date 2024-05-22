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В Петербурге задержали двух граждан Камеруна с крупной партией наркотиков

22 мая 2024, 18:24

Видео: МВД Медиа

В Санкт-Петербурге полицейские выявили и задержали двух уроженцев Камеруна, которые распространяли наркотики в регионе. Об этом пишет МВД Медиа.
«Криминальный тандем занимался сбытом различных видов запрещённых веществ. При этом старший участник группы отвечал за реализацию так называемых мастер-кладов и расфасовку зелья на мелкие дозы», — говорится в сообщении ведомства.
Далее наркотики распространял его сообщник.



В автомобиле у задержанных нашли почти два кг мефедрона. В квартире также обнаружили весы и материал для упаковки, средства связи и банковские карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

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#подмосковье
#полиция
#наркотики
#дело
#уголовное дело
#карты
Жители Ростовской области требуют смертной казни для убийцы 9-летней девочки
22 мая 2024, 18:14

Фото: iStock/Pict Rider

На похоронах убитой под Ростовом-на-Дону девятилетней девочки люди потребовали вернуть смертную казнь и вынести соответствующий приговор убийце ребёнка.
Напомним, что 17 мая в Ростовской области водитель эвакуатора похитил девочку, возвращающуюся из школы домой. Он заманил её в машину и увёз в поле, где полицейские и обнаружили тело ребёнка спустя несколько часов.

В воскресенье 19 мая прошли похороны, на которых собралось свыше тысячи неравнодушных граждан. Один из местных жителей отметил, что после выхода на свободу многие преступники вновь берутся за старое, поэтому следует принять более кардинальные меры. В частности, он предложил возобновить смертную казнь, отмечает «Царьград».

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#смертная казнь
#убийство
#девочка
#ростовская область
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В Подмосковье глухой мужчина погиб из-за глухой сожительницы, не пустившей его домой
В Подмосковье глухой мужчина погиб, сорвавшись с балкона 9 этажа
22 мая 2024, 17:49

Фото: iStock/gorodenkoff

В Подмосковье глухой мужчина не смог попасть домой, поскольку его глухая сожительница не услышала стука в дверь. Тогда он попытался залезть в квартиру через балкон, сорвался и погиб.
Как сообщает Telegram-канал Baza, 55-летний житель Ивантеевки вечером 21 мая вернулся домой с прогулки, но не смог открыть дверь своими ключами, поскольку она была заперта изнутри. Тогда мужчина попытался позвонить в звонок и постучать, но его глухая сожительница не реагировала.

Тогда Василий попытался пробраться в квартиру через балкон. Но, не рассчитав сил, он сорвался с девятого этажа и разбился на смерть.

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#подмосковье
#смерть
#ивантеевка
#дом
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В Петербурге агентство занятости незаконно легализовало тысячи мигрантов
В Петербурге пресекли канал незаконной миграции, созданный агентством занятости
22 мая 2024, 17:46

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге полиция пресекла канал незаконной миграции, который организовало агентство занятости, легализовавшее несколько тысяч иностранцев. Об этом сообщает МВД Медиа.
Согласно сообщению, сотрудники частного агентства занятости в Петербурге искали иностранцев и помогали им незаконно легализоваться в РФ за определённую сумму.

При этом по документам мигранты числились работниками агентства, однако фактически работали у его заказчиков на производственных предприятиях.

«По предварительным данным, с марта 2022 года злоумышленники легализовали не менее 1500 иностранцев. Однако, исходя из анализа изъятой в результате проведённых обысков документации, эта цифра может достигать нескольких тысяч. Криминальный же доход сообщников составляет десятки миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся задержания всех соучастников, а также масштабные обыски. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело.

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#расследование
#рф
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В Киеве задержали криминального авторитета за организацию переправки мужчин за границу
В Киеве задержали криминального авторитета, курировавшего побеги уклонистов
22 мая 2024, 17:06

Фото: iStock/ronstik

В Киеве задержали криминального авторитета Сашу Оболонского и других членов трёх криминальных кланов, которые курировали незаконную переправку мужчин за границу. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, задержание произошло прямо во время «сходки» трёх криминальных кланов, которые за определённую сумму помогали мужчинам призывного возраста покинуть Украину.

При обыске у задержанных изъяли 70 тысяч долларов, оружие и патроны, а также фальшивые документы различных органов государственной власти.

«На сходке присутствовали 12 человек, а именно: Александр Кириченко по кличке Оболонский, Александр Кадун по кличке Шкаф, Илья Кадун по кличке Шкаф-младший, Илья Гриценко по кличке Албанец (приближенный человек «вора в законе» Георгия Лобжанидзе по кличке Куцу)», — пишет издание.

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#закон
#документы
#человек
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В Екатеринбурге трамвай с 30 пассажирами воспламенился на ходу
22 мая 2024, 16:36

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Екатеринбурге загорелся трамвай, в котором находились 30 пассажиров, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на очевидцев.
«В 8:56 пострадавший от огня состав увели в депо в сопровождении аварийной бригады, движение трамваев по ул. Титова восстановлено. Задержка движения составила 1 час 20 минут», — цитирует агентство слова очевидца.

При ликвидации возгорания были задействованы девять специалистов и две единицы техники. К счастью, в результате пожара никто из пассажиров не пострадал.

Позже электропоезд вспыхнул в подмосковном Солнечногорске. Возгорание уже удалось локализовать, но с его ликвидацией возникли сложности — горящий состав завис на мосту.

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«Оторвал ограничитель с окна»: Жену участника СВО жестоко избили утюгом в Москве

В Чувашии в ДТП со скорой погибла девушка, ещё четверо получили травмы
#екатеринбург
#трамвай
#пожар
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Скорая помощь попала в смертельную аварию в Чувашии
В Чувашии в ДТП со скорой погибла девушка, ещё четверо получили травмы
22 мая 2024, 15:31

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Легковой автомобиль «Приора» и машина скорой помощи столкнулись в Чувашии, в результате один человек погиб, еще четверо получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Чувашии.
Авария произошла на трассе А-151 в 12:35 мск. Водитель «Приоры» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем скорой помощи, которая ехала с включенным проблесковым маячком. Пассажирка «Приоры» погибла. Водитель и два пассажира машины скорой помощи (женщина и ребенок) получили травмы. Водитель легковой машины находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Москве жестоко избили утюгом жену участника СВО. Неизвестный забрался к ней в квартиру через приоткрытое окно третьего этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#авария
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#травмы
#машины
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Электричка загорелась на станции в Солнечногорске – видео
22 мая 2024, 15:29

Фото: iStock/Kevin Walker

Два вагона электрички загорелись на станции Поварово-1 в подмосковном Солнечногорске. Об этом пишет РЕН ТВ в своём Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно яркое пламя внутри состава и чёрный густой дым, поднимающийся вверх.



Отмечается, что всех пассажиров экстренно эвакуировали. Информация о пострадавших не поступала.

На месте происшествия работают специалисты МЧС России. Движение на участке временно ограничено.

Ранее сообщалось, что два дня назад в Москве вспыхнул пожар в здании управы района Соколиная Гора. Возгорание произошло в доме, где помимо управы находятся магазины и кафе. Специалисты присвоили пожару повышенный ранг сложности. К тушению были призваны 60 пожарных и 17 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

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#солнечногорск
#электричка
#пожар
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«Оторвал ограничитель с окна»: Жену участника СВО жестоко избили утюгом в Москве
SHOT: в Москве жестоко избили утюгом жену участника СВО
22 мая 2024, 15:09

Фото: iStock/Motortion

В Москве жену участника СВО избили утюгом. Неизвестный забрался к ней в квартиру через приоткрытое окно третьего этажа. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Мина Распопова рассказала, что незнакомый мужчина ночью оторвал ограничитель с пластикового окна и направился к ней. Он схватил её за волосы, повалил на пол, а после начал избивать подвернувшимся под руку утюгом. Кроме этого, он бил женщину ногами по голове почти 20 минут. После нападавший убежал. Женщина предположила, что он был под веществами.

Дочь Мины успела выбежать на улицу и позвать на помощь. По горячим следам мужчину задержали. Женщина считает, что у нападения есть «украинский след». Её муж больше года назад ушёл на СВО добровольцем.

У женщины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные гематомы. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям «Проникновение в жилище» и «Покушение на убийство».

Ранее сообщалось, что Юрий Гриценко, убивший пять и ранивший 10 женщин, может оказаться на воле уже 14 июня. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Украинский дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Грайвороне, пострадал мужчина
Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль на заправке в Грайвороне
22 мая 2024, 14:44

Фото: iStock/RamonCast

Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, находящийся на автозаправочной станции в городе Грайвороне Белгородской области, пострадал сотрудник заправки. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Дроном-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль на заправочной станции. Инцидент произошел на въезде в город Грайворон. В результате взрыва легковая машина загорелась, пострадал заправщик», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что у мужчины открытая черепно-мозговая травма. Очевидцы на автомобиле отвезли пострадавшего в больницу.

Также глава региона добавил, что после атаки украинского беспилотника полностью сгорел автомобиль и выгорел навес АЗС. Сейчас на месте обстрела работают сотрудники оперативных служб.

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