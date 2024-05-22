Порезавшего 22-летнюю девушку мужчину заключили под стражу

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Мужчину, порезавшего 22-летнюю девушку, заключили под стражу.
Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Москве задержан 48-летний гражданин Афганистана, который изрезал ножом девушку возле автобусной остановки. Он набросился на 22-летнюю жертву сзади на Уральской улице в районе Гольяново. Затем иностранец скрылся.
Девушку экстренно отвезли в больницу. Пострадавшая учится в Московском социально педагогическом институте.
Ранее жители Ростовской области потребовали смертной казни для убийцы 9-летней девочки.
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Ранее сообщалось, что в Москве задержан 48-летний гражданин Афганистана, который изрезал ножом девушку возле автобусной остановки. Он набросился на 22-летнюю жертву сзади на Уральской улице в районе Гольяново. Затем иностранец скрылся.
Девушку экстренно отвезли в больницу. Пострадавшая учится в Московском социально педагогическом институте.
Ранее жители Ростовской области потребовали смертной казни для убийцы 9-летней девочки.
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Алёна Самарева