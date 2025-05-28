28 мая 2025, 13:58

Павел Дуров заявил, что его ждут хорошие новости в первую неделю июня

Павел Дуров (Фото: Телеграм @durov)

Предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал хорошие новости в первую неделю июня.





Со слов Павла Дурова, в первую неделю июня он прибудет в Дубай.





«Впереди меня ждут хорошие новости», — обратил внимание предприниматель в своем Telegram-канале.