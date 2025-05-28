Павел Дуров анонсировал «хорошие новости» в первую неделю июня
Павел Дуров заявил, что его ждут хорошие новости в первую неделю июня
Предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал хорошие новости в первую неделю июня.
Со слов Павла Дурова, в первую неделю июня он прибудет в Дубай.
«Впереди меня ждут хорошие новости», — обратил внимание предприниматель в своем Telegram-канале.
Ранее Дуров назвал себя русским в ответ на обвинения в зависимости от той или иной государственной структуры или в работе на спецслужбы. Он подчеркнул, что те, кто называют его «российским активом», весьма поверхностно знают его биографию. Имеются в виду занятия Дурова до создания им популярного мессенджера. Павел Дуров напомнил о роли Telegram в развитии человеческих свобод и гражданского общества. В августе прошлого года Дурова обвиняли в размещении запрещенного контента в Telegram и ряде иных преступлений.