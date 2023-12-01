380 тыс инвалидов получают в Московской области меры поддержки

Фото: Минсоцразвития МО
В Подмосковье проживают более 380 тыс граждан с инвалидностью, 29 тыс из них – дети. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, люди с ограниченными возможностями здоровья получаю в регионе различные виды поддержки.
«В Подмосковье ведётся постоянная работа над созданием благоприятной и комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В области создана целая система социальной поддержки. Это и пособия, и предоставление различных льгот, и персональные помощники. Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек, независимо от его физических возможностей, мог реализовывать свои потенциал, чувствовал себя нужным и востребованным», – приводит слова Брынцалова пресс-служба регионального парламента.Так, ежегодно семьям с детьми-инвалидами, которые учатся в школе, предоставляется выплата в 13 тыс рублей. Эта мера действует для семей со среднедушевым доходом ниже полуторакратной величины прожиточного минимума. Такую выплату в 2023 году получили 4 тыс семей.
Компенсацию ОСАГО в 50% могут получить инвалиды и родители детей-инвалидов, имеющих показания на приобретение автомобиля по индивидуальной программе реабилитации. Эта компенсация коснулась 745 человек.
Также в Подмосковье выплаты получают те, кто ухаживает за инвалидами I и II групп. Размер выплаты – 27,9 тыс рублей, её получают 2 тыс жителей.
В 2023 году Мособлдума приняла закон о предоставлении ежемесячной выплаты в размере 18 тыс рублей на уход за ребёнком-инвалидом, который не может сам себя обслуживать. Среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума. Выплату оформили более 600 семей.
Предусмотрена выплата на приобретение технических средств реабилитации. В перечень входят такие изделия как медицинская кровать, прикроватный столик, электрический подъемник для ванной, аккумуляторы для кресел-колясок и другие изделия, способные упростить уход за инвалидом.
Семьи, имеющие детей-инвалидов, освобождены от уплаты транспортного налога. Эта мера касается транспортных средств с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.
Как напомнили в Мособлдуме, 3 декабря отмечается День инвалида. Его цель – продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни.
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Лора Луганская