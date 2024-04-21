Пенсионер скончался после двух лет борьбы с коронавирусом

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В Амстердаме скончался пожилой мужчина, перенесший 50 мутаций коронавирусной инфекции за полтора года. Об этом пишет издание Bild.
Отмечается, что пенсионер болел 613 дней, начиная с февраля 2022 года. Тогда он заразился штаммом «омикрон» и проходил лечение в Университетском медицинском центре Амстердама.
При этом, мужчина несколько раз вакцинировался до того, как заболел.
Однако вирус всего за неполный месяц адаптировался к вакцине, после чего лекарство уже не могло бороться с инфекцией.
Учёные, наблюдавшие за мужчиной всё это время, утверждают, что это самое продолжительное течение коронавируса, зафиксированное в мире на данный момент.
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Анастасия Чинкова