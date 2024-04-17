Путин назвал высоким риск распространения новых эпидемий в мире

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Президент России Владимир Путин оценил риск распространения новых мировых эпидемий. Свой прогноз он представил в ходе приветствия с участниками конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Глава государства отметил, что риск распространения инфекций крайне высок. Самой уязвимой является Африка, где необходимо наращивать медицинский, научный и технологический потенциал для защиты населения от инфекционных заболеваний.
Путин подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с другими государствами в области здравоохранения и защиты от инфекций.
Ранее президент отмечал, что Россия должна быть готова к угрозе возникновения и распространения новых эпидемий. Для этого необходимо иметь достойную научную и технологическую базу, инфраструктуры и всё необходимое оборудование.
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Путин подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с другими государствами в области здравоохранения и защиты от инфекций.
Ранее президент отмечал, что Россия должна быть готова к угрозе возникновения и распространения новых эпидемий. Для этого необходимо иметь достойную научную и технологическую базу, инфраструктуры и всё необходимое оборудование.
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Анастасия Чинкова