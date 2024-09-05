Пенсионеры старше 65 лет получат доплату к пенсии до 20 тысяч рублей

Фото: Министерство социального развития Московской области
Пенсионеры Московской области могут воспользоваться различными мерами социальной поддержки, включая надбавку к пенсии.
«По решению Губернатора региона доплата к пенсии для жителей старше 65 лет будет увеличена до 20 тысяч рублей, а перерасчет выплаты произведут с июля этого года. В настоящий момент в регионе свыше 33 тысяч пенсионеров охвачены такой поддержкой», - сообщила первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Согласно информации от Министерства социального развития Подмосковья, депутаты Мособлдумы одобрили повышение выплат 5 сентября.
Неработающие пенсионеры старше 65 лет, проживающие в Московской области более 10 лет, получат ежемесячную доплату до 20 тысяч рублей. Главное условие — проживание в одиночестве или с неработающими пенсионерами, такими как родители, супруги, дети, братья и сёстры.
Ведомство сообщает, что для одиноких пенсионеров доплата назначается автоматически, в то время как для проживающих в семьях необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/21674
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