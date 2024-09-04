Пенсионеров предупредили о мошенничестве под предлогом получения льгот на ЖКУ

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Новую схему обмана пенсионеров начали использовать мошенники: теперь для того, чтобы выманить у пожилого человека код доступа к аккаунту на «Госуслугах» или к онлайн-банку, они представляются сотрудниками энергоснабжающих компаний и предлагают оформить льготу на оплату ЖКУ, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Пенсионеров уверяют, что им положена льгота, но для её оформления нужно назвать свои паспортные данные и банковские реквизиты. Затем они отправляют СМС или письмо со ссылкой – якобы для подтверждения льготы. По ссылке от человека потребуется ввести данные для входа в онлайн-банк или аккаунт на портале «Госуслуги», — говорится в сообщении.Данные, введённые на таких сайтах, получают мошенники и используют и для кражи денег или оформления кредитов на имя жертвы.
В министерстве напомнили, что сотрудники ресурсоснабжающих организаций никогда не запрашивают по телефону личные данные, а все льготы оформляются через «Госуслуги», профильные ведомства или МФЦ.
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