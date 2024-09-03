Эксперт Звенигородский пояснил суть новых оповещений ПФР о состоянии пенсии

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Согласно приказу Социального фонда России, вступившему в силу с 3 сентября, вводится новая форма оповещения о состоянии счёта накопительной пенсии и о результатах инвестирования пенсионных средств.
Предполагается, что эта мера поможет россиянам грамотно распоряжаться пенсионным капиталом. Эксперт в сфере пенсионного законодательства Сергей Звенигородский в эфире «Радио 1» пояснил, в чём заключается суть изменений в новых оповещениях, а заодно рассказал подробнее о самой накопительной пенсии, которая до сих пор у многих граждан вызывает вопросы.
Специалист отметил, что основные трудности для понимания у простых граждан возникают в нижней части оповещений, где речь идёт как раз о накопительной пенсии. Это связано с тем, что они видят большое количество цифр, финансовых и юридических терминов, в которых непросто, да и не хочется разбираться.
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Специалист отметил, что основные трудности для понимания у простых граждан возникают в нижней части оповещений, где речь идёт как раз о накопительной пенсии. Это связано с тем, что они видят большое количество цифр, финансовых и юридических терминов, в которых непросто, да и не хочется разбираться.
«Нельзя также забывать, что продолжают циркулировать слухи о том, что накопительную пенсию уже куда-то потратили, чуть ли не украли, так что её просто нет», — напомнил эксперт.Отчасти для того, чтобы пресечь эти слухи, чтобы дать людям понимание, что происходит с накопительной частью их пенсии, Социальный фонд в новых оповещениях, которые Звенигородский называет «письмами счастья», даёт более детальную информацию по накопительной пенсии. Проще говоря, в оповещении отражается то, как идёт работа с их деньгами. К тому же, теперь информация подана более понятно, более доступным языком, добавил он.
«Сейчас нужную информацию о состоянии накопительной пенсии можно получить буквально "в один клик"», — сказал Звенигородский.Эксперт напомнил, что накопительная пенсия была введена из-за того, что примерно к 2040 году в России ожидается значительный демографический спад. На практике это означает, что если сейчас на одного пенсионера приходится три работающих, то к тому времени наступит практически паритет. Именно для того, чтобы деньги, которые пенсионер получит в будущем, работали и преумножались уже сейчас, и была введена накопительная пенсия, заключил специалист.
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Александр Бойцов