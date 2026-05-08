Пентагон рассекретил более 160 файлов и видео с НЛО
Министерство войны США обнародовало серию секретных файлов о неопознанных летающих объектах. Соответствующие документы появились на сайте Пентагона.
В блоке рассекреченных материалов содержится более 160 файлов со свидетельствами наблюдения НЛО в разных частях мира, собранных за последние 80 лет. Среди опубликованного — кадры с объектом в форме мяча для американского футбола, снятые американскими военными над Японией в 2024 году.
«Эти засекреченные файлы долгое время подпитывали обоснованные спекуляции, и настало время американскому народу увидеть их своими глазами», — заявил военный министр США Пит Хегсет.Также на портале выложили видео загадочных огней в небе над Луной, запечатлённых камерой посадочного модуля миссии «Аполлон-17» в 1972 году. Ведомство поделилось и записями пролетов НЛО над Африкой в 2025-м, Грецией в 2023-м и множеством других.