НЛО упал в Финляндии, пишут СМИ
В воскресенье утром в финском городе Коувол произошло падение неизвестного летательного аппарата. Как сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на местную полицию, информации о пострадавших или погибших не поступало.
Правоохранители оцепили район обнаружения объекта. На месте работают полицейские, которые проводят осмотр упавшего аппарата. Отмечается также, что ранее этим утром истребители ВВС Финляндии подняли в воздух на юго-востоке страны.
Кроме того, о похожем инциденте сообщалось из Польши. В восточной части страны недалеко от населенного пункта Миньск-Мазовецкий в лесном массиве у поселка Рудник упал неопознанный летающий объект. По данным радиостанции RMF FM, это мог быть беспилотник, предназначенный для доставки посылок.
Жертв и разрушений нет. Место происшествия оцепили, там работают саперы и полиция.
