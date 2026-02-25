В США удалили 4 млн файлов об НЛО после распоряжения Трампа их рассекретить
В США с сервера проекта Black Vault удалили 3,9 миллиона файлов, посвящённых НЛО и возможной внеземной жизни. Об этом 20 февраля сообщил владелец архива Джон Гриневальд-младший.
По его словам, на ресурсе хранились рассекреченные документы, включая отчёты с военных баз, показания свидетелей, директивы ЦРУ 1940–1950-х годов и материалы, связанные с наблюдениями за НЛО. Архив формировался более 30 лет и охватывал свыше 80 лет данных.
Как отмечает Daily Mail, удаление произошло спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп поручил Пентагону обнародовать всё, что связано с «инопланетной и внеземной жизнью». Владелец Black Vault обратил внимание на это совпадение, однако официальной информации о причинах удаления нет.
Позже Гриневальд сообщил, что предусмотрительно создал резервную копию архива. Это позволило восстановить работу сайта. Он призвал пользователей регулярно делать бэкапы и хранить их в нескольких местах.
