Перечислены главные недостатки китайских машин

Фото: iStock/Kwangmoozaa
Руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL», автоэксперт Сергей Буров перечислил главные недостатки китайских машин, к которым отнёс малый ресурс турбомоторов, их небольшая мощность, задержки при переключении передач, сложности с надёжностью подвески.
«Турбомотор может прийти в негодность уже через 150-250 тыс. км, а атмосферные двигатели подлежат ремонту только через 300-400 тыс. км. Процедура ремонта турбокомпрессора или его замены — дорогостоящая. Сохраняются сложности с подвесками – на некоторых моделях они не предусмотрены для суровых российских дорог и могут испортиться через 30-50 тыс. км», — пояснил в беседе с Газета.ру Буров.
А автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал введение кикшеринговых компаний штрафов за передачу электросамоката несовершеннолетним, использование самоката вдвоём и за езду в алкогольном опьянении. В целом она назвал подобными меры неплохими.
«Рвение в эту сторону хорошее, но мне кажется, что оно больше похоже на пугало, которое поставили, чтобы снизить аварийность и перевести всех в одно правовое поле», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Ранее руководитель маркетплейса, автоэксперт Сергей Буров заявлял, что перед осенним сезоном лучше провести проверку технического состояния автомобиля.
Читайте также:
Автоэксперт Буров раскрыл, как подготовить автомобиль к осени
Названы самые популярные авто с пробегом в августе
Россиянам рассказали о схемах обмана в автосалонах
Мелисса Тимофеева