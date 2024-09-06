Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Перечислены главные недостатки китайских машин

Перечислены главные недостатки китайских машин

Автоэксперт Буров предупредил о недостатках китайских машин
06 сентября 2024, 19:25
Фото: iStock/Kwangmoozaa

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL», автоэксперт Сергей Буров перечислил главные недостатки китайских машин, к которым отнёс малый ресурс турбомоторов, их небольшая мощность, задержки при переключении передач, сложности с надёжностью подвески.
«Турбомотор может прийти в негодность уже через 150-250 тыс. км, а атмосферные двигатели подлежат ремонту только через 300-400 тыс. км. Процедура ремонта турбокомпрессора или его замены — дорогостоящая. Сохраняются сложности с подвесками – на некоторых моделях они не предусмотрены для суровых российских дорог и могут испортиться через 30-50 тыс. км», — пояснил в беседе с Газета.ру Буров.

А автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал введение кикшеринговых компаний штрафов за передачу электросамоката несовершеннолетним, использование самоката вдвоём и за езду в алкогольном опьянении. В целом она назвал подобными меры неплохими.



«Рвение в эту сторону хорошее, но мне кажется, что оно больше похоже на пугало, которое поставили, чтобы снизить аварийность и перевести всех в одно правовое поле», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее руководитель маркетплейса, автоэксперт Сергей Буров заявлял, что перед осенним сезоном лучше провести проверку технического состояния автомобиля.

Читайте также:

Автоэксперт Буров раскрыл, как подготовить автомобиль к осени

Названы самые популярные авто с пробегом в августе

Россиянам рассказали о схемах обмана в автосалонах
#автомобиль
#меры
#китай
#штрафы
Умер бывший главный редактор kommersant.ru Черников
06 сентября 2024, 20:15

Фото: iStock/Boris Ipatov

Умер экс-главный редактор издания «Коммерсантъ» Павел Черников. Об этом сообщается на сайте издания.
Отмечается, что о его смерти стало известно 6 сентября. Он скончался на 47-м году жизни.

В издательстве напомнили, что Черников пришёл к ним работать ещё в 1990-е, а в 1999 году стал редактором информационного центра. Со слов его коллег, специалист стал одним из самых незаменимых сотрудников в редакции. Также он являлся автором множества справочников, тестов, рейтингов, обзоров, а также ярких идей и остроумных шуток.

Позднее, в 2003 году, Черников занял пост ответственного секретаря журнала «Коммерсантъ-власть», а спустя три года – главным редактором сайта kommersant.ru.

В 2011 году он покинул издание и стал заниматься цифровыми проектами в компаниях Digital October, VRTech и других.

Редакция выразила соболезнование родным и близким Павла Черникова.

Читайте также:

Зампред партии «Яблоко» Сергей Иваненко скончался в возрасте 65 лет

В Петербурге скончался конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

Известный оперный певец России скончался на 84-м году жизни
#журналист
#смерть
#россия
#пост
#соболезнования
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна цена квадратного метра в Дубае
Аналитик Негинский: Цена квадратного метра в Дубае достигла $5,3 тыс
06 сентября 2024, 19:52

Фото: iStock/JandaliPhoto

Эксперт рынка ОАЭ, основатель аналитического агентства Андрей Негинский заявил, что в период с 2020 по 2024 годы цена квадратного метра в Дубае увеличилась на 22%, достигнув $5,3 тыс. на июль.
«Снижение стоимости квадратного метра в Дубае было отмечено только на пике пандемии коронавируса. Тогда стоимость квадрата снизилась с $4,3 тыс. до $4,2 тыс. В следующие годы стоимость метра в апартаментах росла», — пояснил в беседе с Газета.ру Негинский.

До этого управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщал, что в Москве снизилась средняя стоимость квартир на 2,8%, до 26 млн руб. Он добавлял, что число квартир стоимостью до 15 млн рублей выросло на 7,7% в столице за месяц.

Читайте также:

В Подмосковье подали более 2,3 тыс. заявок на переезд из аварийного жилья

Риэлтор Апрелев рассказал, когда ожидать падение цен на новостройки

Стало известно о снижении средней цены квартиры в Москве
#квартиры
#цены
#недвижимость
#оаэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дубненской школе присвоили имя выдающегося авиаконструктора Березняка
06 сентября 2024, 19:30

Фото: группа школы в соцсети «ВКонтакте»

Школе №1 Дубны официально присвоили имя советского конструктора самолётов и ракет Александра Яковлевича Березняка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Березняк руководил «филиалом ОКБ-155 по теме Б», ныне – МКБ «Радуга». Он является лауреатом Ленинской премии и Государственной премий СССР, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР.
«Его имя напрямую связано с Дубной. Под руководством Березняка в городе разрабатывались и серийно выпускались крылатые авиационные ракеты против кораблей и наземных целей, а также морские противокорабельные и противолодочные ракеты, управляемые ракеты для самолётов фронтовой авиации. Велись работы по созданию экспериментального пилотируемого орбитального самолёта – прототипа «Бурана», – отметили в администрации.
К 100-летию Александра Березняка, которое отмечали в 2012 году, в школе был создан музей. Он посвящён истории Дубны как важного научного и промышленного центра России и рассказывает о жизни и работе авиаконструктора. Ребята проводят там экскурсии для жителей и гостей школы. Школа №1 активно сотрудничает с МКБ «Радуга». Его молодые инженеры регулярно проводят для школьников открытые лекции.

4 сентября 2024 года Постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьёва школе присвоено имя выдающегося авиаконструктора.

Читайте также:

В Дубне появилась новая уличная концертная площадка

На подготовку Институтской части Дубны к зиме выделили 170 млн рублей

По просьбам жителей Левобережья в Дубне изменили расписание автобуса


#дубна
#школа
#авиация
#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
По просьбам жителей Левобережья в Дубне изменили расписание автобуса
06 сентября 2024, 19:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров оперативно отреагировал на просьбу жителей запустить дополнительный автобусный рейс от остановки на ул. Программистов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Тихомиров регулярно встречается с жителями. На встрече в начале августа во дворе дома № 15 по ул. Программистов к нему обратилась жительница района. Она рассказала, что ей и многим соседям приходится долго добираться пешком до остановки, от которой можно рано утром уехать в правую часть города. Речь шла об остановке у спорткомплекса «Радуга», – рассказали в администрации.
Вопрос сразу взял в работу сотрудник администрации Алексей Воднев, отвечающий за работу транспорта. В результате переговоров с Мострансавто в Дубне на автобусном маршруте №11 «ул. Березняка – ЗЖБИиДК» изменили расписание рейсов.

Для организации заезда автобусов к остановке «ул. Программистов» утренний рейс от остановки «ул. Березняка», ранее отправлявшийся в 06:10, теперь будет делать это в 06:04.

Помимо этого, в расписание добавили рейс в 05:05 от остановки «ул. Программистов» до Вокзала «Большая Волга». Это позволит синхронизировать расписание маршрута с электричками до Москвы.

Новое расписание движения автобусов пассажиры могут найти на сайте Мострансавто или воспользоваться виртуальным помощником ведомства по телефону 8 (800) 700-31-13.

Читайте также:

В Дубне появилась новая уличная концертная площадка

В Дубне будут выпускать импортозамещающие изделия для авиастроения

В Дубне начнут создавать интеллектуальные системы видеонаблюдения
#дубна
#максим тихомиров
#автобусы
#жители
#подмосковье
#московская область
#рейсы
#расписание
#мострансавто
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Член ОП Пожигайло допустил принятие закона о дезурбанизации
06 сентября 2024, 19:06

Фото: iStock/Malaui

Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло заявил, что законопроект, который позволит переселить россиян в деревни для увеличения рождаемости в стране, могут принять.
Однако, по его мнению, для осуществления такого законопроекта необходим человек, подобный российскому государственному деятелю, статс-секретарю Его Императорского Величества Петру Столыпину. Как передаёт Pravda.Ru, в беседе с NewsInfo.Ru Пожигайло отметил, что расселить 200-300 тысяч граждан из Москвы по ЦФО вполне реально без особых трудностей.

В то же время экономист, директор института нового общества Василий Колташов также заявил о необходимости расселения мегаполисов, однако по немного другой причине. По его мнению, такая мера нужна для того, чтобы сделать жильё для граждан доступнее.

«Для того, чтобы жильё стало доступным, необходимо разгружать мегаполисы. Так, надо вывести все крупные компании из Москвы и распределить их группами по крупным региональным городам, чтобы московский рынок недвижимости начал остывать, чтобы региональные экономики получили стимулы. Льготную ипотеку разумно обеспечить там, где цены на недвижимость не являются запредельными. Это небольшие центры, небольшие города», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Колташов.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предлагала владыкам подмосковных епархий лично крестить и брать в крестники первенцев в семьях региона на протяжении двух ближайших лет.

Читайте также:

Детский омбудсмен Мишонова предложила повысить рождаемость с помощью крещения

Маск: демографический кризис в Евросоюзе неизбежен

«Демографическая черная дыра»: Ракша раскрыл влияние мигрантов на уровень рождаемости, Маск предрек конец цивилизации
#рынок
#недвижимость
#цены
#цфо
#рождаемость
#общество
#деревня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Химках День города откроют мемориал защитникам Отечества
06 сентября 2024, 18:35

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Химках начали возводить мемориал героям-защитникам Отечества. Это первый подобный монумент в городском округе.
Мемориал изготовлен в Ставропольском крае и олицетворяет связь поколений. Композиция состоит из фигур двух воинов разных эпох – героя Великой Отечественной войны и бойца спецоперации. На постаменте надпись «Сохраняя прошлое – защищаем будущее!». Такой текст выбрали жители муниципалитета по итогам общенародного голосования.

Идея создания памятника принадлежит работникам градообразующих предприятий и жителям Химок. Проект поддержали десятки тысяч человек, участники СВО, их семьи, местные депутаты, общественники, активисты и глава округа Дмитрий Волошин.
«Сейчас как никогда важно укреплять интерес к нашей истории, воспитывать уважение к наследию предков, достойно продолжать начатое ими дело», – сказал Волошин.
Капсулу с посланием потомкам в основание будущего мемориала глава и жители Химок заложили в День Победы – 9 Мая 2024 года. Откроют монумент в День города. В планах – создание аллеи защитников Родины, которая станет продолжением архитектурного ансамбля.

Мемориал расположен в особо значимом для города месте – на площади у Вечного огня, обелисков «Отстоявшим Отчизну» и «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину». Окружают территорию тематические аллеи.

Читайте также:

В Британии раскрыли страшную правду о том, что ждет ВСУ в Угледаре

ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области

Во Франции предсказали скорый военный крах Украины
#подмосковье
#московская область
#памятник
#химки
#сво
#спецоперация
#день города
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин подписал указ о создании оргкомитета национального центра «Россия»
06 сентября 2024, 17:56

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Указ «Об Организационном комитете Национального центра «Россия» подписал президент России Владимир Путин, комитет возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Целями создания комитета в указе названы: демонстрация достижений России, укрепление национальной идентичности, использование положительного опыта развития регионов РФ, формирование чувства гордости за страну, а также развитие профессиональных навыков у детей и молодёжи и сохранение наследия международной выставки-форума «Россия».

Оргкомитет будет утверждать план мероприятий национального центра «Россия», обеспечивать координацию организаций и органов власти, принимающих участие в деятельности центра, а также утверждать у президента проводимые центром международные мероприятия с участием высших лиц иностранных государств.

Основой для создания Национального центра стала форум-выставка «Россия», проходившая на территории ВДНХ с ноября 2023 года по июль 2024 года

Читайте также:

«Дела США – не главная забота Путина»: Песков о высказывании про Камалу Харрис

Обстановка в Курской области, встреча с Дуровым, выборы в США: главные заявления Владимира Путина

Украиной правят «инопланетяне», заявил Путин
#владимир путин
#россия
#сергей кириенко
#указ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Представители омбудсмена Подмосковья проверили ход голосования в СИЗО
06 сентября 2024, 17:26

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Соблюдение избирательных прав проверили в СИЗО-8 в Сергиевом Посаде представители омбудсмена Московской области Ирины Фаевской, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Сегодня в Сергиевом Посаде в СИЗО-8 проголосовали люди из Оренбургской Астраханской, Кемеровской и Самарской областей, где проходят выборы губернатора. Мои сотрудники пообщались с избирателями», — рассказала Ирина Фаевская.
Она подчеркнула, что избирательные права содержащихся в СИЗО нарушены не были, голосование прошло в соответствии с законом. Свой выбор сделали пять подозреваемых и обвиняемых.

Под голосование в СИЗО выделили помещение, которое оборудовали всеми необходимыми информационными материалами.

Читайте также:

Явка избирателей на выборах в Подмосковье к 15 часам составила 7,39%

Названы самые активные пользователи ДЭГ в Московской области

Секретарь Мособлизбикома Фурс рассказал об обеспечении безопасности на выборах
#ирина фаевская
#омбудсмен
#уполномоченный
#сизо
#сергиев посад
#выборы
#голосование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Феминистка и блогер Залина Маршенкулова* признана Минюстом иноагентом
06 сентября 2024, 17:16

Фото: istockphoto/Zolnierek

Министерство юстиции РФ пополнило список иноагентов ещё одной фамилией. Иностранным агентом признана блогер и активистка движения феминисток Залина Маршенкулова*.
В начале апреля 2024 года против неё было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», напоминает телеграм-канал SHOT. Поводом стал ряд провокационных публикаций в сети, в которых она высказывалась на тему гибели военкора Владлена Татарского. По указанной статье максимальная санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.

Тогда суд заочно избрал Маршенкуловой* меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время активистка и блогер покинула Россию и проживает в Германии.

Читайте также:

Феминистку Маршенкулову* заочно арестовали за оправдание терроризма

МВД РФ объявило в федеральный розыск феминистку Залину Маршенкулову*

Блогер Маршенкулова* стала фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма

* Признана иноагентом в РФ
#суд
#дело
#уголовное дело
#блогер
#иноагенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф