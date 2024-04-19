Перечислены главные особенности характера панды Катюши

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В пресс-службе Московского зоопарка рассказали об особенностях маленькой панды Катюши, которая уже обладает хитростью и своенравностью.
«Катюша очень умная, своенравная, хитрая, у неё прекрасная память, её невозможно перехитрить. В этом возрасте остаётся подстраиваться под её режим дня, характер, настроение. Но при этом мы очень рады, что она воспитывается мамой, и Диндин ей прививает природные инстинкты», — прокомментировали в беседе с NEWS.ru специалисты.
В зоопарке отметили, что все работы по уборке вольера сотрудники стараются проводить в то время, когда Катюша неактивна.
Ранее гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что милая внешность панды обманчива.
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Мелисса Тимофеева