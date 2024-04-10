Перечислены основные проблемы развития электромобилей в России

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Заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил плохую развитость электротранспорта в России большими расстояниями и недостатком зарядный станций.
«Пока для России электромобиль не более, чем дорогая игрушка. При наших расстояниях и неразвитости системы зарядок это городской автомобиль, причём второй или третий в семье. Он очень удобный в городе. В ином случае это становится сложно управляемой вещью, так как ты никогда не знаешь, где ты сможешь зарядиться и сможешь ли вообще», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Моржаретто.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявил, что полученный несправедливый штраф ГИБДД можно оспорить, обратившись, например, в соответствующий орган.
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