Автоэксперт Шкуматов: Большая часть резины на рынке – российская

«Площадь цеха составляет более 2,3 тыс. квадратных метров. Здесь будет осуществляться приёмка конструкций из металлов и готовых бетонных смесей, их обработка и складирование до отправки в торговые сети. Кроме того, здесь будут обрабатывать материалы и изготавливать изделия по чертежам заказчиков», — говорится в сообщении.