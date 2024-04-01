Автоэксперт Шкуматов: Большая часть резины на рынке – российская

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Координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Петр Шкуматов заявил, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.
«Больше половины рынка занимает российская резина. Остальная часть, то есть около 40% — это поставки из Китая, Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ. Наверное, крайне редко можно сейчас найти шины из Европы», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.
Он также отметил, что самые дорогие шины обойдутся автомобилистам в 10 тыс. рублей.
«Пешеходы тоже порой удивляют. Их есть несколько подвидов – «замороженные» и «отмороженные». Порой появляются из ниоткуда в никуда и надевают наушники и капюшоны, которые ограничивают обзор. Такие люди живут по принципу «Пешеход всегда прав, пока он жив», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Кроме этого, на аварийность влияют и такие факторы, как большая территория нашей страны, население, а также неприспособленность многих дорог к скоростной быстрой езде.
Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал ужесточения, которые коснутся ввоза зарубежных машин в Россию через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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