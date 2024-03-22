Автоэксперт Васильев назвал основные проблемы современных автомобилей

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Современные автомобили заметно теряют в качестве сразу по нескольким причинам. В первую очередь это относится к самым новым и дорогим машинам.
Вторая проблема связана с тем, что современные автомобили, особенно премиального класса, отличаются сложным сочетанием большого количества информационных и развлекательных сервисов. Они не только значительно усложняют конструкцию самой машины, но и не отличаются особой надёжностью. Современный автомобиль стал настолько сложным, что он просто не может функционировать без проблем. Поэтому в настоящее время автовладельцев работой с минимальным количеством сбоев могут порадовать только бюджетные машины в простых комплектациях с минимальным количеством дополнительного оборудования, заключил эксперт.
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