Российские и китайские автомобили подешевели на сотни тысяч рублей

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Сразу несколько брендов на российском рынке снизили цены на отдельные модели автомобилей за последний месяц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на анализ рынка, проведенный специалистами портала «Цена Авто».
Отмечается, что речь идет не об акциях или спецпредложениях, а о рекомендованных розничных ценах (РРЦ), установленных производителями. Цены снизили российские и китайские бренды.
Больше всего (почти на треть) в начале марта подешевели ряд моделей «Московского автомобильного завода». Например, кроссоверы «Москвич 3» в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт Плюс» стали дешевле на 630 тыс. руб., а авто в версии «Комфорт» — на 712 тыс. руб. Снизились цены — на 490 тыс. руб. — и на все модификации лифтбэка «Москвич 6». Прежней осталась цена только на электрические кроссоверы «3е».
Также в конце февраля на 400 тыс. руб. снизились цены на премиальный кроссовер Hongqi HS5. А в начале марта на 40 тыс. руб. стали дешевле некоторые версии седана FAW Bestune B70, кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max в комплектации Ultimate упали в цене 110 тыс. руб., а Tiggo 8 Pro Max — 300 тыс. руб.
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Больше всего (почти на треть) в начале марта подешевели ряд моделей «Московского автомобильного завода». Например, кроссоверы «Москвич 3» в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт Плюс» стали дешевле на 630 тыс. руб., а авто в версии «Комфорт» — на 712 тыс. руб. Снизились цены — на 490 тыс. руб. — и на все модификации лифтбэка «Москвич 6». Прежней осталась цена только на электрические кроссоверы «3е».
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Ювелина Бернст