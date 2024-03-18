Названа цена самой дешёвой жилой недвижимости в Петербурге

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Генеральный директор агентства недвижимости Алла Шинкевич рассказала, что самая дешёвая живая недвижимость на вторичном рынке в Санкт-Петербурге стоит от 77 тыс. рублей за кв. м.
«Эта цена за метр сегодня предлагается в студии площадью 40 квадратных метров, которая располагается в Петродворцовом районе», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Шинкевич.
Напротив, самая дорогая жилая квартира располагается в Центральном районе, а квадратный метр её площади стоит 6,6 миллиона рублей при общей площади 330 кв. м.
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