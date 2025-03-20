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Перечислены самые популярные вегетарианские блюда у россиян

Вегетарианскими блюдами чаще всего интересуются жители Москвы и Петербурга
Фото: iStock/vaaseenaa

Фото: iStock/vaaseenaa

Чаще всего вегетарианскими блюдами интересуются жители Москвы и Санкт-Петербурга, а самый большой интерес вызывает салат из свеклы. Такие данные приводит «Газета.Ru» по результатам исследования медиаплатформы о еде Food.ru.
Так, по данным издания, с 2021 года читатели искали рецепты приготовления блюд без мяса более 332 миллионов раз. При этом самым популярным стал салат из свеклы. Также россияне интересовались рецептом пирожков «Чудо», тесто для которых оставляют подниматься в прохладном месте.

Не остались без внимания хачапури с творогом на сковороде и рецепты сладкой выпечки.

При этом чаще всего рецепты без мяса искали жители Москвы и Санкт-Петербурга, чуть меньше вегетарианскими блюдами интересовались жители Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Новосибирска.

Тем временем врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, какими альтернативными блюдами во время Великого поста можно заменить мясо.

«На фоне дефицита белка необходимые аминокислоты можно найти в продуктах растительного происхождения — бобовых, гречке, сое. Большое количество кальция содержится в кунжуте, селена — в бразильских орехах, цинка — в тыквенных семечках», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что нельзя просто ограничивать себя в еде, необходимо находить альтернативу. Соломатина пояснила, что отказ от привычных продуктов питания является психологически сложным моментом для человека, а поэтому необходимо находиться в гармонии с собой.

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НАСА не заплатила сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам
NYT: НАСА не заплатила сверхурочные пробывшим на МКС 286 дней астронавтам
20 марта 2025, 15:18

Фото: istockphoto/LaserLens

Пробывшие на МКС 286 дней вместо недели астронавты не получили от НАСА сверхурочных. Об этом пишет издание New York Times.
Уточняется, что Суни Уильямс и Бутч Уилмор прибыли на МКС в начале июня прошлого года. Полет осуществлялся, чтобы испытать корабль Boeing Starliner.

Однако у космического судна обнаружились проблемы с двигателем. В результате астронавтам удалось вернуться только 19 марта на Crew Dragon компании SpaceX.

Как отметили авторы, ссылаясь на представителя НАСА, Уилмор и Уильямс получают пять долларов в сутки в рабочих командировках.

Таким образом к годовой зарплате в размере примерно 150 тысяч долларов они получили приблизительно еще 1,5 тысячи, резюмировали журналисты.

Ранее канадская семья раскрыла причины переезда в Липецкую область.

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В Кемерове планируют демонтировать старый Коммунальный мост
20 марта 2025, 13:42

Фото: iStock/SDubi

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал о планах демонтировать старый Коммунальный мост, который располагается вдоль Кузнецкого моста. По его словам, эти работы будут стоить около 900 млн рублей.
«В настоящий момент мы занимаемся поиском финансирования выполнения этих работ. Стоимость данных работ около 900 млн рублей», — приводит «Сiбдепо» слова Анисимова.

Глава города также добавил, что проект демонтажа старого моста уже прошел необходимую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Кемерове началось строительство центра высокотехнологичного протезирования, где будет проводиться комплексная реабилитация. Его построят на средства инвестора. Работать центр будет на базе Кузбасского реабилитационного центра.

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#проект
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Семья из Канады назвала весомые причины своего переезда в Липецкую область
Аморальная система детского воспитания в Канаде вынудила семью переехать в РФ
20 марта 2025, 11:09

Фото: iStock/yavorskiy

Вышла новая серия проекта RT «Семья — Россия», в которой рассказывается о семье из Канады, которая переехала жить в Липецкую область из-за веских причин.
RT рассказывает о семье Ганицевых, которые переехали в Липецкую область из Канады, чтобы иметь возможность нормально воспитывать своих трех детей.

Глава семьи Александр родился в Молдавии, его супруга Любовь — на Украине. Познакомились они в Канаде, там же и поженились. Спустя время в семье родилось трое детей. Мужчина трудился в сфере информационных технологий, а женщина была детским психотерапевтом.

За время своей работы Любовь поняла, что система детского воспитания в Канаде слишком аморальна. Оказалось, что уже с первых классов детям преподносят в качестве нормы нетрадиционные сексуальные отношения*, а подросткам с 13 лет могут назначить гормональную терапию с последующей операцией по изменению пола*.

Тогда Любовь и Александр приняли решение перевести своих детей на домашнее обучение, а позже и вовсе решили переехать в Россию. В 2021 году семья переехала в Липецкую область и поселилась у реки Воронеж. Там Ганицевы собираются развивать отечественный экотуризм.

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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
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В Госдуме предложили пустить бездомных собак на мыло
Депутат ГД Цед предложил варить из бездомных собак мыло
20 марта 2025, 10:01

Фото: iStock/Osobystist

Бездомные собаки могут принести пользу обществу. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Цед в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, из бродячих собак необходимо варить мыло на мыловарнях. Цед пояснил, что зачастую бездомные собаки сбиваются в стаи и становятся «зубастым оружием».

Депутат сослался на якобы имевший место опыт СССР.

«В советское время проблема решалась просто — производством хозяйственного мыла на мыловарнях из бездомных собак», — пояснил он.

Соответствующий вопрос нельзя расценивать с точки зрения любви или нелюбви к животным, так как его главная задача — обеспечение «безопасности человека, особенно детей», заключил депутат.

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#депутат
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В России стартует XII эколого-патриотическая акция «Во имя любви, вечности и жизни»
20 марта 2025, 09:39

Фото: istockphoto / Sakorn Sukkasemsakorn

В России стартует XII эколого-патриотическая акция «Во имя любви, вечности и жизни». Эта инициатива направлена на сохранение исторической памяти и выражение глубокой благодарности героям Великой Отечественной войны.
Участники акции отдают дань уважения тем, кто сражался за Родину на фронте и трудился в тылу в 1941–1945 годах, сообщает пресс-служба общественного Всенародного экологического движения «Подари Земле Сад».

В 2024 году акция вошла во Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на развитие экологического образования среди детей и молодежи, и будет реализовываться в 2025 году. Инициатива приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Организатором выступает общественное движение «Всенародное экологическое движение "Подари Земле Сад"». В рамках акции планируется высадить 45 миллионов деревьев — в память о каждом погибшем на фронте и в тылу в 1941–1945 годах. К участию приглашаются дети дошкольного возраста, школьники, студенты, а также все неравнодушные граждане.

Цель инициативы – не только увековечить память героев, но и внести вклад в сохранение экологической чистоты, привить молодому поколению ответственное отношение к окружающей среде.

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