Перечислены самые популярные вегетарианские блюда у россиян

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Чаще всего вегетарианскими блюдами интересуются жители Москвы и Санкт-Петербурга, а самый большой интерес вызывает салат из свеклы. Такие данные приводит «Газета.Ru» по результатам исследования медиаплатформы о еде Food.ru.
Так, по данным издания, с 2021 года читатели искали рецепты приготовления блюд без мяса более 332 миллионов раз. При этом самым популярным стал салат из свеклы. Также россияне интересовались рецептом пирожков «Чудо», тесто для которых оставляют подниматься в прохладном месте.
Не остались без внимания хачапури с творогом на сковороде и рецепты сладкой выпечки.
При этом чаще всего рецепты без мяса искали жители Москвы и Санкт-Петербурга, чуть меньше вегетарианскими блюдами интересовались жители Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Новосибирска.
Тем временем врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, какими альтернативными блюдами во время Великого поста можно заменить мясо.
Она подчеркнула, что нельзя просто ограничивать себя в еде, необходимо находить альтернативу. Соломатина пояснила, что отказ от привычных продуктов питания является психологически сложным моментом для человека, а поэтому необходимо находиться в гармонии с собой.
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Не остались без внимания хачапури с творогом на сковороде и рецепты сладкой выпечки.
При этом чаще всего рецепты без мяса искали жители Москвы и Санкт-Петербурга, чуть меньше вегетарианскими блюдами интересовались жители Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Новосибирска.
Тем временем врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, какими альтернативными блюдами во время Великого поста можно заменить мясо.
«На фоне дефицита белка необходимые аминокислоты можно найти в продуктах растительного происхождения — бобовых, гречке, сое. Большое количество кальция содержится в кунжуте, селена — в бразильских орехах, цинка — в тыквенных семечках», — отметила эксперт.
Она подчеркнула, что нельзя просто ограничивать себя в еде, необходимо находить альтернативу. Соломатина пояснила, что отказ от привычных продуктов питания является психологически сложным моментом для человека, а поэтому необходимо находиться в гармонии с собой.
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Элина Позднякова