Диетолог назвал полезные продукты для диабетиков

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Диетолог Алексей Кабанов перечислил продукты, которые при постоянном употреблении помогут стабилизировать уровень глюкозы в крови.
В первую очередь, по словам специалиста, необходимо добавить в рацион бобовые.
Также диетолог подчеркнул, что овсяная крупа снижает уровень глюкозы и холестерина. Но уточнил, что хлопья должны быть длительного приготовления, так как каши быстрого приготовления, наоборот, могут негативно повлиять на уровень глюкозы в крови. Кабанов добавил, что кашу стоит готовить исключительно на воде, так как молоко содержит слишком много насыщенных жиров.
При этом врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24» при варикозе посоветовал чаще употреблять в пищу зелень, орехи, растительные масла и рыбу.
Он также добавил, что сосудистую стенку укрепляют полезные омега-3 жирные кислоты и Q10, которые содержатся в рыбе, маслах и орехах.
По словам Арзамасцева, рыбу надо есть четыре-пять раз в неделю, а орехов и масла будет достаточно по 10–20 граммов в день.
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«Эти продукты помогают снизить уровень сахара в крови, а также являются ценным источником растительных белков. Кроме того, любые бобовые культуры станут источником клетчатки, которой так не хватает ЖКТ для нормальной работы. Важно употреблять разные виды бобовых: фасоль, чечевицу, соевые культуры, горох и другие», — рассказал Кабанов в беседе с Общественной Службой Новостей.Кроме того, он отметил, что при диабете важно включить в рацион листовые овощи или простой салат, которые очень полезны для стабилизации уровня глюкозы в крови.
Также диетолог подчеркнул, что овсяная крупа снижает уровень глюкозы и холестерина. Но уточнил, что хлопья должны быть длительного приготовления, так как каши быстрого приготовления, наоборот, могут негативно повлиять на уровень глюкозы в крови. Кабанов добавил, что кашу стоит готовить исключительно на воде, так как молоко содержит слишком много насыщенных жиров.
При этом врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24» при варикозе посоветовал чаще употреблять в пищу зелень, орехи, растительные масла и рыбу.
«Нам нужен витамин K и антиоксиданты. Они содержатся в зеленых овощах и зелени — например, шпинате, капусте и кресс-салате. Для здоровья полезно употреблять ежедневно 400 граммов овощей, включая зелень и зеленые овощи», — пояснил специалист.
Он также добавил, что сосудистую стенку укрепляют полезные омега-3 жирные кислоты и Q10, которые содержатся в рыбе, маслах и орехах.
По словам Арзамасцева, рыбу надо есть четыре-пять раз в неделю, а орехов и масла будет достаточно по 10–20 граммов в день.
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Элина Позднякова