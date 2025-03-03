Более 4,5 тысяч кафе и ресторанов Московской области включили постные блюда в своё меню

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
С 3 марта у православных христиан начинается Великий пост — период подготовки к Пасхе, который в этом году продлится до 19 апреля. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что более 4,5 тысячи заведений общественного питания в регионе предлагают специальное постное меню, подходящее также для вегетарианцев. Всего в Подмосковье действует свыше 8,2 тысячи ресторанов и кафе.
Например, в Клину, в ресторане «Маленький Токио» посетители могут попробовать вегетарианские роллы и баклажаны по-пекински. В солнечногорском ресторане «Mamma Italia» представлены такие блюда, как салат коул-слоу, постный суп минестроне, жареный картофель с грибами, кесадилья с овощами, ризотто с тыквой и гречневая соба с овощами.
В Наро-Фоминске ресторан «Виноград» предлагает гостям салат с картофелем и вялеными томатами, грибной крем-суп и овощи на гриле. В Пушкино ресторан «Дастархан» готовит разнообразные постные и вегетарианские блюда, включая салат от шефа, айчи-чук, постные пироги, манты, кутабы, картофельные драники, уйгурский лагман и плов «Байский» с сухофруктами и нутом.
Ранее в министерстве сообщали, что за прошлый год в регионе открылось свыше 900 новых заведений общественного питания. Наибольшее количество новых ресторанов и кафе появилось в Красногорске, Ленинском, Котельниках, Серпухове, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском округах. В общей сложности в сфере общепита Подмосковья занято более 60,5 тысячи человек, а в 2024 году было создано порядка 5 тысяч новых рабочих мест.
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В Наро-Фоминске ресторан «Виноград» предлагает гостям салат с картофелем и вялеными томатами, грибной крем-суп и овощи на гриле. В Пушкино ресторан «Дастархан» готовит разнообразные постные и вегетарианские блюда, включая салат от шефа, айчи-чук, постные пироги, манты, кутабы, картофельные драники, уйгурский лагман и плов «Байский» с сухофруктами и нутом.
Ранее в министерстве сообщали, что за прошлый год в регионе открылось свыше 900 новых заведений общественного питания. Наибольшее количество новых ресторанов и кафе появилось в Красногорске, Ленинском, Котельниках, Серпухове, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском округах. В общей сложности в сфере общепита Подмосковья занято более 60,5 тысячи человек, а в 2024 году было создано порядка 5 тысяч новых рабочих мест.
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Дайана Хусинова