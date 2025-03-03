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Более 4,5 тысяч кафе и ресторанов Московской области включили постные блюда в своё меню

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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С 3 марта у православных христиан начинается Великий пост — период подготовки к Пасхе, который в этом году продлится до 19 апреля. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что более 4,5 тысячи заведений общественного питания в регионе предлагают специальное постное меню, подходящее также для вегетарианцев. Всего в Подмосковье действует свыше 8,2 тысячи ресторанов и кафе.
Например, в Клину, в ресторане «Маленький Токио» посетители могут попробовать вегетарианские роллы и баклажаны по-пекински. В солнечногорском ресторане «Mamma Italia» представлены такие блюда, как салат коул-слоу, постный суп минестроне, жареный картофель с грибами, кесадилья с овощами, ризотто с тыквой и гречневая соба с овощами.

В Наро-Фоминске ресторан «Виноград» предлагает гостям салат с картофелем и вялеными томатами, грибной крем-суп и овощи на гриле. В Пушкино ресторан «Дастархан» готовит разнообразные постные и вегетарианские блюда, включая салат от шефа, айчи-чук, постные пироги, манты, кутабы, картофельные драники, уйгурский лагман и плов «Байский» с сухофруктами и нутом.

Ранее в министерстве сообщали, что за прошлый год в регионе открылось свыше 900 новых заведений общественного питания. Наибольшее количество новых ресторанов и кафе появилось в Красногорске, Ленинском, Котельниках, Серпухове, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском округах. В общей сложности в сфере общепита Подмосковья занято более 60,5 тысячи человек, а в 2024 году было создано порядка 5 тысяч новых рабочих мест.

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В Кашире состоится бесплатный концерт в честь Международного женского дня
03 марта 2025, 17:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Концерт, приуроченный к Международному женскому дню, состоится в Доме культуры городского округа Кашира в четверг, 6 марта, для зрителей выступит ансамбль солистов «Рэйн дропс», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Творческий коллектив подарит зрителям концерт, подготовленный специально к Международному дню. Со сцены прозвучат слова благодарности, а также поздравления и пожелания», — говорится в сообщении.
Концерт начнётся в 13:00. Вход свободный. Возрастное ограничение — 6 .

Дом Культуры (Центр культурных инициатив городского округа Кашира) расположен по адресу: город Кашира, улица Клубная, дом №3.

Ранее сообщалось, что в Каширском краеведческом музее состоялся театрализованный квест «По следам Масленицы».

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#кашира
#культура
#концерт
#8 марта
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Стали известны даты матчей регионального этапа Единой школьной лиги Подмосковья
03 марта 2025, 17:37

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В апреле 2025 года в Московской области состоятся ключевые соревнования, которые определят финалистов регионального этапа Единой школьной лиги. Турниры пройдут с 7 по 13 апреля в девяти городских округах, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В конференции «Восток» примут участие команды из Балашихи, Орехово-Зуева, Коломны, Ступина, Щёлкова, Домодедова и Королёва. 7 апреля в Балашихе пройдут волейбольные матчи среди девочек, а 10 апреля — среди мальчиков.

Мини-футбольные встречи состоятся 8 апреля в Щёлкове, шахматный турнир запланирован на 9 апреля в Королёве, а баскетбольные команды выйдут на площадку 13 апреля в Коломне.

В конференции «Запад» выступят сборные Дубны, Подольска, Наро-Фоминска, Одинцова, Истры и Дмитрова. В Истре 7 апреля пройдут соревнования по футзалу, 8 апреля в Одинцове сыграют волейболистки, а 9 апреля в Дубне — юноши-волейболисты. Дмитров примет шахматный турнир 10 апреля, а в Подольске 12 апреля состоятся баскетбольные матчи.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

По итогам этих встреч будут определены четыре округа, которые представят свои команды в финале Лиги. Победители и призёры сезона 2024/2025 станут известны в конце апреля.

На муниципальном этапе соревнований участие приняли более 10 тысяч школьников. В целом в Единой школьной лиге задействованы ученики 201 образовательного учреждения из 13 муниципалитетов.

В рамках сезона 2024/2025 запланировано более 5 тысяч турниров по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. Отборочные соревнования стартовали в ноябре 2024 года, а их победители будут объявлены в апреле 2025-го.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Амбассадорами Единой школьной лиги Подмосковья стали известные спортсмены: Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева. Они проводят мастер-классы, анализируют выступления команд и делятся своим опытом с юными спортсменами.

Кроме того, в рамках лиги активно работают школьные пресс-службы, где дети могут попробовать себя в журналистике. Создаются фан-клубы и тематические сообщества для поддержки команд, а сами учащиеся ведут фото- и видеосъёмку соревнований.

Проект реализуется в соответствии с Государственной программой «Развитие физической культуры и спорта». Концепция Единой школьной лиги была разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для вовлечения школьников в занятия спортом.

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#подмосковье
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Подмосковных детей пригласили на конкурс рисунка «Мир будущего глазами ребенка»
03 марта 2025, 16:53

Фото: istockphoto.com/Almaje

Детей и подростков в возрасте от шести до 17 лет приглашают принять участие в конкурсе «Мир будущего глазами ребенка», который проводит Фонд Андрея Первозванного совместно с Китайским фондом Сун Цинлин, сообщает пресс-служба Фонда Андрея Первозванного.
«Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: шесть-девять лет, десять-тринадцать лет и четырнадцать-семнадцать лет. Участники, завоевавшие первое, второе и третье место в каждой из возрастных категорий получат в награду поездку в Китай. Поехать можно будет с одним сопровождающим взрослым», — говорится в сообщении.
Работы на конкурс принимаются с 24 февраля до 31 марта включительно. Итоги будет объявлены 16 мая. На конкурс принимаются рисунки, сделанные акварелью, гуашью, пастелью или простым карандашом. Подробнее об условиях конкурса можно прочесть по ссылке.

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#китай
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Ветераны боевых действий рассказали раменским школьникам о своём военном опыте
03 марта 2025, 15:58

Фото: пресс-служба Раменского м.о.

Встречу с учениками Кратовской школе № 98 Раменского округа провели председатель местного отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», ветеран боевых действий в Чечне Владимир Маркин, а также ветеран СВО Алексей Гуляев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ветераны рассказали ребятам о своём военном опыте и о выполнении боевых задач. Они особо подчеркнули, что современному военному нужна не только физическая сила, но и обширные знания, а также умение принимать решения в критических ситуациях и быть готовым к постоянному саморазвитию», — говорится в сообщении.
В ходе встречи школьникам показали настоящий дрон и дали разобрать и собрать автомат. Кроме того, ребята узнали о жизни на фронте, бытовых условиях, вооружении и пр.

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#патриотизм
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На Каширской ГРЭС стартовал новый этап модернизации
03 марта 2025, 15:39

Фото: пресс-служба Раменского м.о.

Новый этап модернизации начался на Каширской ГРЭС имени Г. М. Кржижановского, на место уже доставлена инновационная газовая турбина большой мощности, она будет использована для создания двух дубль-блоков ПГУ суммарной мощностью 900 МВт, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Турбину весом 187 тонн доставили на строительную площадку Каширской ГРЭС по железной дороге. По прибытии её сняли с транспортера краном грузоподъемностью 500 тонн и поместили на площадку временного хранения. Вскоре турбина будет установлена на фундамент и начнётся её обвязка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что доставленная на Каширскую ГРЭС инновационная газовая турбина является первой произведённой в России — на Ленинградском металлическом заводе.

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#модернизация
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