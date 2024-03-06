Переговоры Путина и Гросси завершились

Фото: сайт Кремля
Состоялось 50-минутное совещание между президентом России Владимиром Путиным и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает 6 марта РИА Новости.
Встреча прошла в среду в государственной резиденции «Бочаров ручей». В начале переговоров Путин подчеркнул, что Россия готова предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности во всех сферах, связанных с ядерной энергетикой.
Он также отметил готовность Москвы к расширению сотрудничества с МАГАТЭ по всем направлениям и выразил благодарность агентству за продвижение совместных усилий в этом направлении.
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«Мы готовы делиться нашими наработками со всеми заинтересованными нашими партнерами», — сказал Путин в ходе встречи.
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Артем Кузьмин