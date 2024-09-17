Как правильно переоформить или передать права на квартиру

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Существует несколько способов переоформить права на квартиру: купля-продажа, дарение, рента и наследование. Каждый из них имеет свои особенности и требования, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Купля-продажа: сделка включает подписание договора купли-продажи, регистрацию перехода прав в Едином государственном реестре недвижимости (через Росреестр) и передачу денежных средств.
Дарение: для родственников налог не взимается, в других случаях одаряемый должен заплатить государству 13 % от стоимости квартиры.
Пожизненная или постоянная рента: этот вариант подходит для тех, кто хочет получить содержание в обмен на передачу квартиры.
Наследование: недвижимость переходит к новому собственнику только после смерти предыдущего владельца. Вместе с жильём наследник получает и все долги.
Для переоформления квартиры необходимо выполнить следующие шаги:
В период, пока объект числится как бесхозяйный, собственник обязан:
Читайте также:
Расчётный центр оповещает должников с помощью оранжевых уведомлений
Коммунальные счета для жителей Подмосковья: что нужно знать
В МосОблЕИРЦ рассказали, как будет начисляться оплата за отопление
Дарение: для родственников налог не взимается, в других случаях одаряемый должен заплатить государству 13 % от стоимости квартиры.
Пожизненная или постоянная рента: этот вариант подходит для тех, кто хочет получить содержание в обмен на передачу квартиры.
Наследование: недвижимость переходит к новому собственнику только после смерти предыдущего владельца. Вместе с жильём наследник получает и все долги.
Для переоформления квартиры необходимо выполнить следующие шаги:
- Заключить договор купли-продажи, дарения или ренты;
- Оплатить государственную пошлину;
- Подать заявление на регистрацию в Росреестр;
- Предоставить документы в Росреестр;
- Получить новую выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
- Завершить расчёты.
В период, пока объект числится как бесхозяйный, собственник обязан:
- Оплачивать налоги;
- Оплачивать жилищно-коммунальные услуги;
- Ухаживать за имуществом и содержать его;
- Нести ответственность за объект.
Читайте также:
Расчётный центр оповещает должников с помощью оранжевых уведомлений
Коммунальные счета для жителей Подмосковья: что нужно знать
В МосОблЕИРЦ рассказали, как будет начисляться оплата за отопление
Дайана Хусинова