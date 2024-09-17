Как правильно переоформить или передать права на квартиру

«Хорошая и нужная акция. В сезон, когда урожай удался, не знаешь, куда применить его избытки. И соседям раздашь, и заготовки приготовишь, а остатки все равно девать некуда. Все портится, очень жалко. Об акции узнали из социальных сетей. Теперь наши яблоки получат вторую жизнь и пойдут на корм для животных», — рассказал участник акции Александр Ульянов.