Расчётный центр оповещает должников с помощью оранжевых уведомлений

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В середине сентября жители Московской области, имеющие долг за коммунальные услуги свыше 8 тысяч рублей и не оплачивавшие счета более двух месяцев, получат уведомление о задолженности. Это предупреждение служит напоминанием о необходимости погасить долг и предупреждает о возможных последствиях, таких как начисление пени, отключение коммунальных услуг и судебные разбирательства, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Оплатить долго за август по графе «Итого к оплате», не дожидаясь получения уведомления. Погасить долг с помощью штрих-кода на квитанции или по номеру лицевого счёта.
Дайана Хусинова