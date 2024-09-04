Коммунальные счета для жителей Подмосковья: что нужно знать

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Московский Областной информационно-расчетный центр (МосОблЕИРЦ) завершил расчёт платы за коммунальные услуги за август.
Многие жители Подмосковья уже получили свои квитанции, а люди, которые оформили подписку на электронный платежный документ, могут получить квитанции в личном кабинете, а также они будут отправлены на электронную почту.
Для оплаты коммунальных услуги без комиссии можно воспользоваться несколькими способами:
- В личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ;
- Через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- С помощью кнопки «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчётного центра;
- В клиентских офисах расчётного центра.
Также оплатить счета возможно через кассы, терминалы и в онлайн-сервисах банков.
Для получения дополнительной информации по расчетам за жилищно-коммунальные услуги жители могут посетить портал Твой Домовой.
Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, тел. +7 (498) 602-19-32, почта: gkhmopress@gmail.com, сайт: http://mgkh.mosreg.ru/, телеграм: https://t.me/mingkh_mo.
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