Переведём дух от метели: на выходных москвичам пообещали приятную для прогулок погоду

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«Температура в субботу будет чуть ниже нормы, но не настолько сильно, чтобы это приносило дискомфорт. В первый выходной день ожидается 8-10 градусов мороза днём, а в воскресенье 12-14 градусов. Но всё-таки не минус 20 и без снегопадов. Не будет этой метели, которая сносила с ног в четверг вечером. Ветра не будет от слова совсем», — рассказал специалист.
«У нас опять начнётся падение давления, снег и ветер опять обретут силу. Ожидаются порывы до 12 метров в секунду. В среду тоже ждём снег и повышение температуры уже до 0… -5 градусов, а четверг и пятница будут уже с плюсовой температурой», — заключил синоптик.Читайте также:
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