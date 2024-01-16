Высота столичных сугробов превысила климатическую норму

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Синоптики центра погоды «Фобос» заявили, что высота сугробов в Москве на 20% превысила климатическую норму.
«Высота снега в Москве за прошедшие сутки выросла на 5 см и достигла 34 см, что на 20% выше климатической нормы. На других метеостанциях столицы высота сугробов сегодня утром менялась от 32 см на Балчуге до 44 см в Тушино, что на 5 и 2 см соответственно выше вчерашних показателей», – приводит АГН «Москва» сообщение центра.
Также специалисты сообщили о том, что в Крещенскую ночь также ожидаются сильные снегопады.
«Ночные температуры в пятницу будут достаточно высокие: в Москве — -5 °С, по области — до -8 °С. Вместо мороза в Крещенскую ночь — сильный снегопад. За вторую половину четверга, ночь и утро пятницы выпадет от 10 до 15 мм снега. Ветер усилится до 20 м/с, а это метель и ухудшение видимости. А вот в выходные опять понижение температуры», — отметил в беседе с RT Вильфанд.Ранее сообщалось, что в Московском регионе из-за сильного ветра со вторника объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
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Мелисса Тимофеева