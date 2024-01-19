В Подмосковье за сутки выпало 40% месячной нормы осадков

Фото: фотобанк Московской области/Мария Шуревская
Циклон, пришедший в столичный регион, принёс обильные снегопады, за последние сутки в некоторых районах Московской области выпало до 40% от месячной нормы осадков, в столице — четверть месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Подмосковье больше всего намело в Серпухове и Кашире — 15 мм, Коломне – 17 мм, а это около 40% от всего месячного объема небесной влаги», — написал Тишковец в своём Telegram-канале.
Он также сообщил, что самые сильные снегопады были зафиксированы в Брянской, Калужской, Курской и Нижегородской областях — от 19 до 21 см осадков. А возглавили «снежный рейтинг» Рязанская область, где в посёлке Елатьма выпало 28 мм осадков, и Тула — там сугробы выросли на 29 мм, что составляет 67% от нормы январских осадков.
Читайте также:
Свыше 100 единиц спецтехники задействованы в расчистке железнодорожных путей от снега
В Московской области коммунальные службы приступили к уборке территорий от снега
В Подмосковье скорректировали план работы коммунальщиков в связи с резкой сменой погоды
Лев Каштанов