«Период успеха»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 13 по 19 мая

Фото: iStock/Evheniia Vasylenko
Благоприятная неделя для публичных выступлений, для демонстрации достигнутых результатов во всех сферах. Период успеха в делах. Вложенные ранее усилия не пропадут напрасно. В деловой сфере надо быть увлечёнными рабочим процессом и стремиться к реализации масштабных проектов. В любви важно радовать друг друга. Хорошо проявлять заботу, говорить о своих чувствах и дарить подарки. В вопросах здоровья необходима польза еды и сбалансированный рацион питания.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака с 13 по 19 мая.
Овну надо обращать внимание на знаки судьбы. Он может увидеть хороший пример.
Телец станет счастливее, оптимистичнее. Ему благоприятно строить планы на будущее.
Близнецам надо беречь себя от интеллектуального перенапряжения. Им не следует принимать поспешных решений и не стоит торопиться с выводами.
Раку важно беречь себя и постараться не быть слишком ранимыми. Окружить себя лучше любящими и добрыми людьми.
Льва будут хвалить, отметят его достижения и харизму. Он станет ярче и заметнее.
Деве благоприятно устроить себе отдых. Назначать лучше только действительно необходимые встречи, а лишнее общение нужно избегать.
Весам хорошо делать покупки. Они их украсят. В деловой сфере желательно полагаться на личные симпатии и свое обаяние.
Скорпиону нужно себя приободрить и похвалить. Благоприятно для поднятия настроения составить список своих достижений и побед.
Стрелец вдохновится и станет увереннее в себе, энергичнее. Ему захочется браться за дела, особенно за те, которые он долго откладывал.
Козерог ощутит подъём сил. Он будет занят самосовершенствованием и улучшением всего, что его окружает.
Водолей увидит суть вещей и сможет взглянуть иначе на всё происходящее в его жизни. Обновленный он будет воодушевлен на новые достижения.
Рыбам надо наслаждаться жизнью и во всех сферах проявить целеустремлённость и оптимизм.
Читайте также:
Астролог назвала знаки зодиака, которые станут самыми заботливыми мужьями
Астролог Шенберг рекомендовала знакам зодиака правильно подбирать ароматы
Перечислены знаки зодиака, которые чаще других становятся богатыми
Овну надо обращать внимание на знаки судьбы. Он может увидеть хороший пример.
Телец станет счастливее, оптимистичнее. Ему благоприятно строить планы на будущее.
Близнецам надо беречь себя от интеллектуального перенапряжения. Им не следует принимать поспешных решений и не стоит торопиться с выводами.
Раку важно беречь себя и постараться не быть слишком ранимыми. Окружить себя лучше любящими и добрыми людьми.
Льва будут хвалить, отметят его достижения и харизму. Он станет ярче и заметнее.
Деве благоприятно устроить себе отдых. Назначать лучше только действительно необходимые встречи, а лишнее общение нужно избегать.
Весам хорошо делать покупки. Они их украсят. В деловой сфере желательно полагаться на личные симпатии и свое обаяние.
Скорпиону нужно себя приободрить и похвалить. Благоприятно для поднятия настроения составить список своих достижений и побед.
Стрелец вдохновится и станет увереннее в себе, энергичнее. Ему захочется браться за дела, особенно за те, которые он долго откладывал.
Козерог ощутит подъём сил. Он будет занят самосовершенствованием и улучшением всего, что его окружает.
Водолей увидит суть вещей и сможет взглянуть иначе на всё происходящее в его жизни. Обновленный он будет воодушевлен на новые достижения.
Рыбам надо наслаждаться жизнью и во всех сферах проявить целеустремлённость и оптимизм.
Читайте также:
Астролог назвала знаки зодиака, которые станут самыми заботливыми мужьями
Астролог Шенберг рекомендовала знакам зодиака правильно подбирать ароматы
Перечислены знаки зодиака, которые чаще других становятся богатыми
Анастасия Бондарева