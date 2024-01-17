Первые шесть новых автобусов ЛиАЗ-4292 вышли на маршрут в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Мострансавто поступили шесть новых автобусов ЛиАЗ-4292, рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса. Они будут курсировать в Долгопрудном по маршруту №368 «ст. МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)».
В новых автобусах действуют все стандарты обслуживания Мострансавто. Пассажиры могут оплатить проезд банковскими или транспортными картами «Стрелка», «Тройка» (в тарифе «Кошелек»), а также совершить поездку по социальным картам.
Читайте также:
Воробьёв анонсировал выход на подмосковные маршруты в 2023 году 1,3 тыс новых автобусов
Подмосковная полиция ищет обстрелявшего автобус злоумышленника
В крещенскую ночь в Подмосковье продлят работу 325 автобусных маршрутов
Лора Луганская