В крещенскую ночь в Подмосковье продлят работу 325 автобусных маршрутов

Фото: пресс-служба Минтранса МО
«До 227 купелей можно будет доехать на 325 автобусных маршрутах. По традиции в Крещение работа части автобусов, следующих по маршрутам до храмов и купелей, будет продлена до 3 часов ночи. Это обеспечит комфортный проезд жителям и гостям региона. В обслуживании будет задействовано более 1,8 тыс автобусов. Интервал между рейсами составит 20 минут», – сказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.Как отметили в министерстве, в ночь на 19 января до источника «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде будет курсировать маршрут №29 «Ботово-ЦРБ». К источнику «Белый колодец» в Зарайске можно будет доехать на автобусах №52 «Зарайск – Саблино». В Коломне, чтобы добраться до источника св. Николая Чудотворца, можно будет воспользоваться маршрутом №24 «ст. Коломна – Богдановка».
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