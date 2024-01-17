Подмосковная полиция ищет обстрелявшего автобус злоумышленника

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В Подмосковье ищут нарушителя общественного порядка, который открыл стрельбу по автобусу в Балашихе. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МВД России по Московской области.
«Поздно вечером 16 января в дежурную часть в Балашихе поступило сообщение о повреждении автобуса. По предварительным данным, на шоссе Энтузиастов пассажир легкового автомобиля иностранного производства выстрелил, предположительно, из травматического пистолета в сторону автобуса, двигавшегося в попутном направлении. После этого он скрылся. Пострадавших нет, повреждена левая часть стекла автобуса», – говорится в сообщении.Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Его действиям будет дана правовая оценка.
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Лора Луганская