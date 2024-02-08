Первый художественный фильм об СВО «20/22» выйдет на большие экраны в феврале

Фото: кинокомпания ООО «ББГ»
Отмечается, что съёмки фильма проходили в Мариуполе, Москве, Московской и Ростовской областях весной прошлого года.
Предпремьерный показ фильма состоится в Москве 22 февраля этого года. 23 и 24 февраля все четыре серии будут представлены на Первом канале и онлайн-платформе 1TV.
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