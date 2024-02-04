В петербургском избирательном штабе Путина представили книгу участника СВО

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В петербургском региональном избирательном штабе Владимира Путина прошла презентация книги Александра Доброго «Третий тост». Это сборник воспоминаний участника специальной военной операции, а также стихи и рассказы, снабжённые рисунками автора.
В книге автор, который был ещё добровольцем Народного ополчения ДНР, правдиво и эмоционально описывает события на Донбассе в 2014-2016 годах, передаёт «Вечерний Санкт-Петербург». Тогда Александр воевал в составе знаменитого батальона «Восток». На страницах воспоминаний читатели узнают о боях за Донецкий аэропорт, прочитают рассказы о боевых товарищах солдата и писателя.
Сопредседатель регионального избирательного штаба кандидата на должность президента РФ Владимира Путина Евгений Шувалов отметил, что такая книга очень важна в первую очередь для молодёжи, потому что она правдиво, простым языком рассказывает правду о том, что происходило на Донбассе.
В планах Александра Доброго вторая часть книги, уже о событиях специальной военной операции. В ней он расскажет, как в составе своего подразделения, вместе с боевыми товарищами участвовал в освобождении территории Луганской Народной Республики.
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Сопредседатель регионального избирательного штаба кандидата на должность президента РФ Владимира Путина Евгений Шувалов отметил, что такая книга очень важна в первую очередь для молодёжи, потому что она правдиво, простым языком рассказывает правду о том, что происходило на Донбассе.
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Александр Бойцов