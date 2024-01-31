Госархив Петербурга получил на хранение книгу «Вера в Победу!»

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«Мы приветствуем такие проекты. Ценно, что эта публикация, в которую вложено столько труда, останется на хранении в библиотеке и будет доступна всем. Мы рады, что книга посвящена спорту, так как в нашем архиве хранится большая спортивная коллекция. Наши сотрудники, когда занимались аннотированием, изучали историю спорта», – приводит «Петербургский дневник» слова Морозан.
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