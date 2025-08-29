Первоклассник из Севастополя покорил Эльбрус и стал рекордсменом

29 августа 2025, 21:29

Семилетний Дима Назаров из Севастополя покорил Эльбрус

Фото: iStock/MikeLaptev

Семилетний Дима Назаров из Севастополя совершил впечатляющее достижение – покорил Эльбрус, самую высокую гору Европы. Об этом сообщает «КП-Крым».





Астрофизик и опытный альпинист Сергей Назаров, отец Димы, с раннего детства брал сына в походы, благодаря чему мальчик с малых лет привык к горной среде.





«Никто не верил, что Димас покорит Эльбрус, но я точно знал: сын меня не подведёт», – поделился эмоциями Сергей Назаров в беседе с изданием.