Первоклассник из Севастополя покорил Эльбрус и стал рекордсменом
Семилетний Дима Назаров из Севастополя совершил впечатляющее достижение – покорил Эльбрус, самую высокую гору Европы. Об этом сообщает «КП-Крым».
Астрофизик и опытный альпинист Сергей Назаров, отец Димы, с раннего детства брал сына в походы, благодаря чему мальчик с малых лет привык к горной среде.
«Никто не верил, что Димас покорит Эльбрус, но я точно знал: сын меня не подведёт», – поделился эмоциями Сергей Назаров в беседе с изданием.Если рекорд будет официально подтверждён, Дима войдёт в историю российского альпинизма как один из самых молодых покорителей этой вершины.