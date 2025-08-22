В небе над Коломной развернули триколор площадью 600 квадратных метров

22 августа 2025, 15:43

Видео: пресс-служба администрации г.о. Коломна

Триколор площадью 600 квадратных метров развернул в небе над Коломной местный житель, парашютист Олег Тощев. Свою акцию он приурочил ко Дню государственного флага России. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





Этот прыжок с флагом стал для члена клуба «Аэроград Коломна» Олега Тощева сорок четвёртым. Парашютист увлекается таким необычным спортом уже десять лет.





«В разработке этого проекта участвовало много людей. Мы с нуля делали оборудование для прыжков с флагами, потом дорабатывали его, испытывали. Сейчас трудностей практически не осталось. Чем больше мы прыгаем, тем лучше получается и тем больше новых возможностей открывается», — сказал Олег Тощев.