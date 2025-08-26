В Саратовской области рыбак выловил из Волги сома весом 82 килограмма — видео
Рыбак из Саратовской области выловил из Волги огромного сома, вес которого составил 82 килограмма. Об этом сообщает telegram-канал KP.RU
Рыбаком оказался Александр Козлов. Место рекордного вылова он называть отказался. Сома мужчине удалось поймать на перловицу.
