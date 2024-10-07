Первомученица Фекла Иконийская 7 октября: Почему нельзя считать деньги и давать в долг

Фото: istockphoto/Smileus
7 октября отмечается день памяти святой Феклы Иконийской, которую в народе также называют Феклой Запрядальницей. Этот день связан с множеством обычаев, ограничений и обрядов, которые помогают людям поддерживать гармонию в семье, улучшать финансовое состояние и предотвращать беды. Некоторые люди до сих пор следуют этим древним традициям.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 7 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
Она родилась в знатной семье в городе Иконии (современная Турция) и встретила апостола Павла, который проповедовал там. Фекла приняла крещение от него и решила следовать за ним как ученица. Когда её отец решил выдать её замуж против её воли, она отказалась и выбрала служение Христу.
Фекла подвергалась преследованиям и испытаниям за свою веру, но оставалась непоколебимой. Однажды её бросили к диким зверям, но они не тронули её. Затем её хотели сжечь на костре, но огонь не причинил ей вреда. В конце концов, Фекла умерла естественной смертью, став символом стойкости и веры для многих поколений христиан.
Считалось, что брак, который был заключен в этот день станет счастливым и крепким. Помимо этого, девушки на Феклу Запрядальницу гадали о будущем муже. С этого момента начинала меняться погода, дни становились короче, вечера наступали раньше, а ночи были длиннее.
Крестьяне собирали на огороде последний урожай, готовили свекольник и загадывали детям загадки про свеклу.
Встреча со старыми друзьями в этот день считалась хорошим знаком, а примирение с теми, с кем были испорчены отношения, воспринималось как положительный шаг. Чтобы зима прошла легко и сытно, на Феклу старались угостить кого-нибудь едой, особенно выпечкой или кашей.
Следует держаться подальше от людей, испытывающих материальные проблемы, поскольку бедность может распространяться в этот день. Наши предки считали, что давать в долг не стоит, так как деньги вам могут не вернуть.
Важно быть осторожным в общении с другими людьми, не хвастаться своими достижениями и не говорить плохо о других. Это может привести к конфликту или ухудшению отношений.
Если кто-то стучит в дверь или звонит, нужно узнать, кто это. В этот день можно пускать в дом только близких родственников и друзей.
Переезд, ремонт или другие значимые мероприятия лучше отложить на другой день, чтобы избежать неожиданных препятствий.
— Большой урожай желудей — к отсутствию лютых морозов.
Читайте также:
Астафий Ветряк 3 октября 2024: Почему важно сосредоточиться на новых целях и избегать конфликтов
День учителя 2024: как пройдут празднования и что подарить педагогам
Трофим и Зосима 2 октября: как не навлечь беду и сохранить здоровье
Первомученица Фекла Иконийская — историяПервомученица Фекла Иконийская была одной из первых христианских святых, которая пострадала за свою веру во времена гонений на христиан при императоре Адриане (II век н.э.).
Она родилась в знатной семье в городе Иконии (современная Турция) и встретила апостола Павла, который проповедовал там. Фекла приняла крещение от него и решила следовать за ним как ученица. Когда её отец решил выдать её замуж против её воли, она отказалась и выбрала служение Христу.
Фото: istockphoto/dimid_86
Фекла подвергалась преследованиям и испытаниям за свою веру, но оставалась непоколебимой. Однажды её бросили к диким зверям, но они не тронули её. Затем её хотели сжечь на костре, но огонь не причинил ей вреда. В конце концов, Фекла умерла естественной смертью, став символом стойкости и веры для многих поколений христиан.
Традиции
«Что на Феклу завяжешь, уже не развязать», — говорили в старину и играли в этот день свадьбы.
Считалось, что брак, который был заключен в этот день станет счастливым и крепким. Помимо этого, девушки на Феклу Запрядальницу гадали о будущем муже. С этого момента начинала меняться погода, дни становились короче, вечера наступали раньше, а ночи были длиннее.
Фото: istockphoto/fufupix
Крестьяне собирали на огороде последний урожай, готовили свекольник и загадывали детям загадки про свеклу.
Что можно делать 7 октября 2024В этот день женщины традиционно начинали прядение, веря, что святая поможет им в их работе. Однако дата также ассоциировалась с пожарами, возникавшими из-за использования печей для сушки снопов, поэтому в этот день считалось важным проявлять осторожность с огнём и отопительными приборами.
Встреча со старыми друзьями в этот день считалась хорошим знаком, а примирение с теми, с кем были испорчены отношения, воспринималось как положительный шаг. Чтобы зима прошла легко и сытно, на Феклу старались угостить кого-нибудь едой, особенно выпечкой или кашей.
Фото: istockphoto/Irina Kashaeva
Что нельзя делать 7 октября 2024Чтобы избежать финансовых трудностей, важно избегать подсчета денег, особенно монет, и решения вопросов, связанных с вкладами и займами. Лучше не посещать финансовые учреждения.
Следует держаться подальше от людей, испытывающих материальные проблемы, поскольку бедность может распространяться в этот день. Наши предки считали, что давать в долг не стоит, так как деньги вам могут не вернуть.
Важно быть осторожным в общении с другими людьми, не хвастаться своими достижениями и не говорить плохо о других. Это может привести к конфликту или ухудшению отношений.
Если кто-то стучит в дверь или звонит, нужно узнать, кто это. В этот день можно пускать в дом только близких родственников и друзей.
Переезд, ремонт или другие значимые мероприятия лучше отложить на другой день, чтобы избежать неожиданных препятствий.
Приметы на погоду на 7 октября— Низколетящие птицы — зима наступит рано и будет очень холодной;
— Большой урожай желудей — к отсутствию лютых морозов.
Читайте также:
Астафий Ветряк 3 октября 2024: Почему важно сосредоточиться на новых целях и избегать конфликтов
День учителя 2024: как пройдут празднования и что подарить педагогам
Трофим и Зосима 2 октября: как не навлечь беду и сохранить здоровье
Дарья Осипова