Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Первомученица Фекла Иконийская 7 октября: Почему нельзя считать деньги и давать в долг

Первомученица Фекла Иконийская 7 октября: Почему нельзя считать деньги и давать в долг

07 октября 2024, 00:00
Фото: istockphoto/Smileus

Фото: istockphoto/Smileus

7 октября отмечается день памяти святой Феклы Иконийской, которую в народе также называют Феклой Запрядальницей. Этот день связан с множеством обычаев, ограничений и обрядов, которые помогают людям поддерживать гармонию в семье, улучшать финансовое состояние и предотвращать беды. Некоторые люди до сих пор следуют этим древним традициям.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 7 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Первомученица Фекла Иконийская — история

Первомученица Фекла Иконийская была одной из первых христианских святых, которая пострадала за свою веру во времена гонений на христиан при императоре Адриане (II век н.э.).



Она родилась в знатной семье в городе Иконии (современная Турция) и встретила апостола Павла, который проповедовал там. Фекла приняла крещение от него и решила следовать за ним как ученица. Когда её отец решил выдать её замуж против её воли, она отказалась и выбрала служение Христу.

Фото: istockphoto/dimid_86

Фекла подвергалась преследованиям и испытаниям за свою веру, но оставалась непоколебимой. Однажды её бросили к диким зверям, но они не тронули её. Затем её хотели сжечь на костре, но огонь не причинил ей вреда. В конце концов, Фекла умерла естественной смертью, став символом стойкости и веры для многих поколений христиан.

Традиции

«Что на Феклу завяжешь, уже не развязать», — говорили в старину и играли в этот день свадьбы.

Считалось, что брак, который был заключен в этот день станет счастливым и крепким. Помимо этого, девушки на Феклу Запрядальницу гадали о будущем муже. С этого момента начинала меняться погода, дни становились короче, вечера наступали раньше, а ночи были длиннее.

Фото: istockphoto/fufupix

Крестьяне собирали на огороде последний урожай, готовили свекольник и загадывали детям загадки про свеклу.

Что можно делать 7 октября 2024

В этот день женщины традиционно начинали прядение, веря, что святая поможет им в их работе. Однако дата также ассоциировалась с пожарами, возникавшими из-за использования печей для сушки снопов, поэтому в этот день считалось важным проявлять осторожность с огнём и отопительными приборами.

Встреча со старыми друзьями в этот день считалась хорошим знаком, а примирение с теми, с кем были испорчены отношения, воспринималось как положительный шаг. Чтобы зима прошла легко и сытно, на Феклу старались угостить кого-нибудь едой, особенно выпечкой или кашей.

Фото: istockphoto/Irina Kashaeva

Что нельзя делать 7 октября 2024

Чтобы избежать финансовых трудностей, важно избегать подсчета денег, особенно монет, и решения вопросов, связанных с вкладами и займами. Лучше не посещать финансовые учреждения.

Следует держаться подальше от людей, испытывающих материальные проблемы, поскольку бедность может распространяться в этот день. Наши предки считали, что давать в долг не стоит, так как деньги вам могут не вернуть.

Важно быть осторожным в общении с другими людьми, не хвастаться своими достижениями и не говорить плохо о других. Это может привести к конфликту или ухудшению отношений.

Если кто-то стучит в дверь или звонит, нужно узнать, кто это. В этот день можно пускать в дом только близких родственников и друзей.

Переезд, ремонт или другие значимые мероприятия лучше отложить на другой день, чтобы избежать неожиданных препятствий.

Приметы на погоду на 7 октября

— Низколетящие птицы — зима наступит рано и будет очень холодной;

— Большой урожай желудей — к отсутствию лютых морозов.

Читайте также:

Астафий Ветряк 3 октября 2024: Почему важно сосредоточиться на новых целях и избегать конфликтов

День учителя 2024: как пройдут празднования и что подарить педагогам

Трофим и Зосима 2 октября: как не навлечь беду и сохранить здоровье
#птицы
#зима
#крещение
#традиции
#женщины
#отец
#бедность
#статьи
Голикова назвала кардиохирурга Акчурина специалистом мировой величины
07 октября 2024, 00:06

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что кардиохирург Ренат Ачкурин – специалист мирового уровня, спасший множество жизней. Слова Голиковой приводит РИА Новости.
Голикова выразила соболезнования родным, близким и коллегам Акчурина. По ее словам, он был специалистом мирового уровня, настоящим профессионалом и мудрым руководителем.

«Без сомнения он был человеком, наделенным несгибаемой волей, большой душой и добрым сердцем», – подчеркнул она.

6 октября Министерство здравоохранения сообщило о смерти советского и российского кардиохирурга Рената Актурина. Ему было 78 лет.

Читайте также:

На 79 году жизни умер выдающийся кардиохирург Ренат Ачкурин

Самый известный человек с синдромом преждевременного старения умер в 28 лет

Скончался актер, игравший депутата Виталия Наливкина
#татьяна голикова
#минздрав рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дуров выразил желание опубликовать автобиографию
06 октября 2024, 23:21

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что хочет поделиться «историей своей жизни». Об этом он рассказал в своем официальном Telegram-канале.
«Приближаясь к своему 40-летию, я понимаю, что у меня есть много историй из жизни, которые я могу рассказать. Стоит ли мне начать публиковать их здесь?» – спросил миллиардер у своих подписчиков.

Telegram-канал Дурова насчитывает 13,4 миллиона подписчиков. На момент публикации пост бизнесмена набрал более 720 тысяч просмотров. За публикацию автобиографии Дурова проголосовали около 79 тысяч пользователей, против – 7,3 тысячи.

Ранее Дуров заявил, что Telegram уже несколько лет публикует телефоны и IP-адреса преступников. По его словам, администратор мессенджера предоставляет эти данные, когда получает обоснованный юридический запрос. В частности, по словам Дурова, Telegram раскрывал данные о преступниках властям Бразилии и ЕС.

Читайте также:

Дуров заявил, что его спутница потеряла ребенка на фоне его задержания в Париже

События на Ближнем Востоке назвали причиной сбоя Telegram

Хинштейн призвал Павла Дурова раскрывать данные злоумышленников силовикам РФ
#павел дуров
#telegram
#бразилия
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ООН предупредили о риске разрастания пустынь в Южной Европе к 2100 году
06 октября 2024, 22:13

Фото: IStock/Gunter Nuyts

Разрастание пустынь грозит Средиземноморью и всей Южной Европе в случае глобального потепления более чем на 3 градуса по Цельсию. Об этом заявил глава Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски в беседе The Daily Telegraph. По его словам, подобные перемены в климате могут произойти к 2100 году.
«Вся Европа уязвима, особенно Средиземноморье. Мы уже видим, что опустынивание происходит не только в Северной Африке, но и на южных окраинах Европы, таких как Греция, Португалия и Турция», — пояснил он.
По данным Ски, при продолжающемся глобальном потеплении Польша, к примеру, не сможет как прежде выращивать картофель, в Италии исчезнут твердые сорта пшеницы, из которых делают макароны.

Он также подчеркнул, что спровоцированные глобальным потеплением изменения перестали быть проблемами будущего, потому человечеству пора предпринимать меры и адаптироваться к нему.

Читайте также:

«Демографическая черная дыра»: Ракша раскрыл влияние мигрантов на уровень рождаемости, Маск предрек конец цивилизации

Байден назвал климатические изменения наиболее серьезной угрозой человечеству

«Не предотвратили худший сценарий»: демограф заявил, что власти знали о скорой катастрофе
#изменения
#картофель
#европа
#турция
#греция
#меры
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На 79 году жизни умер выдающийся кардиохирург Ренат Ачкурин
Минздрав РФ: выдающийся кардиохирург Ренат Ачкурин умер в возрасте 79 лет
06 октября 2024, 20:55

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Ачкурин умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ. В 1996 году Ачкурин возглавлял бригаду хирургов, которая провела сложную операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину.
Отмечается, что Ачкурин был известен по всему миру, как специалист в сердечно-сосудистой хирургии, является основателем таких направлений хирургии сердца и сосудов в России, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии.

Ренат Ачкурин в последние годы жизни руководил отделом сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии имени академика А.Л.Мясникова, занимал пост заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени академика Е.И.Чазова.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отправил телеграмму с соболезнованиями коллегам, родным и близким Рената Акчурина.

Читайте также:

Самый известный человек с синдромом преждевременного старения умер в 28 лет

Скончался актер, игравший депутата Виталия Наливкина

Умерла одна из создательниц мультфильмов о «Простоквашино» Марина Восканьянц
#актёр
#пост
#человек
#михаил мурашко
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Самый известный человек с синдромом преждевременного старения умер в 28 лет
В 28 лет умер Сэмми Бассо, страдающий от синдрома преждевременного старения
06 октября 2024, 18:20

Фото: iStock/Robert Nieznanski

В итальянском городе Скио умер 28-летний Сэмми Бассо, самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения. Об этом информирует Reuters.
Уточняется, что диагноз «прогерия» ему поставили в двухлетнем возрасте. В 2005 году Бассо вместе с родителями основал Итальянскую ассоциацию по борьбе с прогерией.

Молодой человек стал популярным после документального фильма National Geographic «Путешествие Сэмми», где он вместе с семьей и лучшим другом путешествует по 66-й трассе США из Чикаго в Лос-Анджелес.

Напомним, при прогерии у людей возникают изменения кожи и внутренних органов, которые обусловлены преждевременным старением организма. Отмечается, что у людей с данным диагнозом продолжительность без лечения составляет около 13,5 лет.

Читайте также:

У семьи «депутата Наливкина» нет денег на его похороны

Умерла одна из создательниц мультфильмов о «Простоквашино» Марина Восканьянц

Скончался актёр, игравший депутата Виталия Наливкина
#изменения
#путешествие
#семьи
#качество жизни
#диагноз
#италия
#болезнь
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Десять альпак уакайа и сури переехали на «Городскую ферму» ВДНХ
06 октября 2024, 17:44

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Десяток альпак уакайа и сури можно увидеть в Москве на «Городской ферме» ВДНХ, информирует пресс-служба мэра и столичного правительства.
«Они прибыли туда на зимовку и будут радовать посетителей до конца мая 2025 года. Животные разместились в специально оборудованных вольерах, где за ними будут тщательно ухаживать», — сказано в сообщении.
В частности, речь идет о пяти самцах: Пако, Атемис, Ник Майти, Блэк Бьюти и Берберис и о самках: Холли, Афине Джулии, Лори и Лилу.

Беня (Берберис) особо отмечен, поскольку он единственный обладатель серого окраса. Очень любит угощения и имеет яркий характер, а Блэк Бьюти (Блэкки) обладает харизмой и соответствующим имени цветом.

Лори и Лилу дружелюбны и осваивают новый дом. У Холли и Афины шоколадный окрас. У одной характер застенчивый, а у другой — любознательный.

За животными постоянно присматривают ветеринары и зоологи, обеспечивая им комфорт. Кроме того, гости могут познакомиться с альпакой Черничкой, которая родилась прошлым летом.

Читайте также:

Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с 95-летием со дня образования региона

До конца года в Москве проведут капремонт 19 домов с аптеками

Мастер-классы в рамках фестиваля «Золотая осень» пройдут в Москве
#россия
#москва
#животные
#ферма
#вднх
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скончался актёр, игравший депутата Виталия Наливкина
Mash: Умер актёр, игравший депутата Наливкина, Андрей Неретин
06 октября 2024, 16:00

Фото: iStock/jorgeantonio

Актёр Андрей Неретин, игравший депутата Виталия Наливкина, скончался в возрасте 48 лет. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Мужчина был болен уже долгое время. Уточняется, что за последние дни Неретин практически не мог передвигаться.

Согласно предварительным данным, у него оторвался тромб.

Напомним, шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина появилось в 2019 году на YouTube-канале BARAKuda. После одного из эпизодов на авторов возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а съёмки прекратились. Несколько дней назад у Андрея Неретина случился микроинсульт. В последнее время он не снимался, из-за чего сильно переживал.

Читайте также:

Главный редактор «Союзмультфильма» Папорова умерла в возрасте 82 лет

Умерла одна из создательниц мультфильмов о «Простоквашино» Марина Восканьянц

Убил третий инсульт: личная жизнь, карьера и последние часы жизни Вячеслава Добрынина
#уголовное часы
#жизнь
#хулиганство
#шоу
#мужчина
#youtube
#съёмки
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме объяснили запрет пропаганды чайлдфри
Кузнецова: запрет пропаганды чайлдфри является частью стратегии нацбезопасности
06 октября 2024, 15:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри является частью стратегии национальной безопасности, заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова в эфире телеканала «Россия 24». По ее словам, данная инициатива отражает современную российскую политику в сфере семьи и ценностей.
«Она (идея о запрете пропаганды чайлдфри — прим.ред.) такая конкретная, очень однонаправленная, но, на самом деле, это отражение принципа сегодняшней семейной российской политики, сегодняшней ценностной нашей политики. И я бы сказала, что это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности, которая сегодня утверждена указом президента, которая является таким основополагающим документом», — пояснила она.
Кузнецова также добавила, что Россия сегодня борется за свой суверенитет не только на полях СВО, но и на фронтах демографии, нравственности и ценностей. По ее словам, хоть и предложение о запрете пропаганды чайлдфри кажется слишком «узким», оно будет использоваться как «оружие» в борьбе за ценности и демографию.

Читайте также:

В Госдуме озвучили идею ввести в России налог на бездетность

Депутат Колунов объяснил необходимость ответственности для родителей квадроберов

Володин назвал рожденными в пробирке депутатов-противников запрета чайлдфри
#россия
#оружие
#ценности
#сво
#налог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
К Москве приближается циклон «Кассандра» с мощными дождевыми тучами
Синоптик Тишковец: «Кассандра» обрушит на Москву половину месячной нормы осадков
06 октября 2024, 15:50

Фото: istockphoto / Nastco

К Москве приближается циклон «Кассандра», который в ближайшие два дня обрушит на столицу половину месячной нормы за октябрь — 34,8 мм осадков. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости. По его словам, атмосферный фронт уже миновал Калугу и Тулу, надвигаясь на Москву.
Тишковец добавил, что теплый циклон сопровождают крупные дождевые тучи. Первые дожди начнутся уже после обеда в южных и юго-западных районах Подмосковья, а вечером непогода накроет и Москву, где ждут до 3,9 мм осадков.

Этой ночью, с 6 на 7 октября, дожди усилятся. Синоптики ждут до 20,7 мм осадков и ухудшение зоны видиомсти до 3 километров.

Тишковец также ответил, что понедельник может стать самым дождливым 7 октября в истории метеонаблюдений. Пока что такой рекорд больше 20 лет удерживает 2003 год, когда в этот день выпало 23,2 мм осадков.

Читайте также:

Сокращение безработицы и прогресс в науке: Московской области 95 лет, история успеха и достижения

Ираидин день 6 октября: Почему нельзя хвалить чужие успехи и жаловаться на проблемы

Ученые узнали, кто устроил «нулевую мировую войну»
#рекорд
#непогода
#история
#синоптики
#циклон
#дожди
Следите за нашими новостями
в удобном формате